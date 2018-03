Meerderheid van Duitsers gekant tegen overlevering Puigdemont

Een meerderheid van de Duitse burgers is gekant tegen een mogelijke overlevering van de voormalige Catalaanse minister-president Carles Puigdemont aan Spanje. Dat blijkt uit een enquête in opdracht van de krant Die Welt.

“Moet de Duitse justitie de vroegere Catalaanse regionale president Puigdemont aan Spanje overleveren?”, zo luidde de vraag die 5.057 Duitsers voorgeschoteld kregen. Een absolute meerderheid van 51 procent gaf aan tegen een overlevering te zijn, terwijl 35 procent Puigdemont wel liever naar Spanje zou zien terugkeren. De overige 14 procent heeft geen mening of is er nog niet uit.

Uit de resultaten blijkt dat vooral kiezers van de sociaaldemocratische partij Die Linke (71 procent) en het extreemrechtse AfD (66 procent) gekant zijn tegen een overlevering van de voormalige Catalaanse leider. Bij slechts één partij halen de voorstanders de meerderheid: bij de kiezers van de christendemocratische CDU is 51 procent voor de overlevering, terwijl slechts 33 procent tegen is.

De 55-jarige Puigdemont werd zondagvoormiddag opgepakt in Schleswig-Holstein, nadat hij met de wagen de Deens-Duitse grens was overgestoken, op weg van Finland naar België. Maandag besliste de rechtbank dat de Catalaan in de cel in Neumünster moet blijven in afwachting van de gerechtelijke procedures in verband met de vraag tot overlevering van Spanje, waar Puigdemont wordt vervolgd wegens rebellie. De maximale termijn voor een definitieve beslissing bedraagt 60 dagen.