PVDA: “Miljoenen aan verdachte subsidies voor zonneparken”

In Vlaanderen is mogelijk massaal gesjoemeld met de subsidies voor zonnepanelen. Dat zegt PVDA op basis van cijfers van de energiewaakhond VREG, die aantonen dat merkwaardig veel zonneparken telkens een goedkeuring kregen vlák voordat de subsidies verlaagd werden. De marxistische partij dringt aan op een onderzoek. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen donderdag.

Tussen 2009 en 2012 verlaagde de Vlaamse regering de subsidies voor zonnepanelen in totaal acht keer. In verschillende fases werden zo de zwaar gesubsidieerde groenestroomcertificaten afgebouwd. Wat blijkt echter? Duizenden commerciële zonneparken slaagden erin om iedere keer nét voor het verstrijken van de deadline groen licht te krijgen. Dat was cruciaal, want het maakte een verschil van soms meer dan 100 euro aan subsidies pér kilowattuur. Op een termijn van 20 jaar scheelde dat voor bepaalde bedrijven miljoenen euro’s.

“In de twee weken voor iedere deadline zijn telkens honderden parken tegelijk gekeurd”, zegt Tom De Meester van PVDA. “Op 30 juni 2011 ging het zelfs om 356 parken in één dag. In de twee maanden die daarop volgden, kregen slechts 10 parken groen licht.” De partij stelde hetzelfde patroon vast voor alle acht de deadlines. Bovendien werden sommige parken pas maanden na hun keuring actief. “Dit ruikt naar bedrog.”

In Limburg stuitte het parket al in 2015 op fraude met keuringen. Vrijdag start daar een rechtszaak. Maar in de rest van Vlaanderen is er nooit onderzoek naar gevoerd.