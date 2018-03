In de val gelokt: club Jordan Lukaku betaalt twee miljoen aan Feyenoord, maar Nederlanders weten van niets

Topschutter Ciro Immobile is er het hart van in... Foto: Photo News

In Italië zijn ze deze week in de ban van een miskleun van Lazio, de club van Jordan Lukaku. De Biancocelesti maakten liefst 2 miljoen euro over aan Feyenoord in het kader van een transfer, maar dat geld kwam nooit aan in Rotterdam...

De Italiaanse krant Il Tempo bracht het nieuws naar buiten dat Lazio het bewuste bedrag nog moest aflossen om de transfer van Stefan De Vrij volledig af te ronden. De Nederlandse centrale verdediger ruilde vier jaar geleden Feyenoord voor de club uit de Italiaanse hoofdstad. De 35-voudige international kwam sindsdien 107 keer uit voor Lazio en scoorde acht doelpunten.

Italiaanse clubs betalen wel vaker transfersommen in schijven en Lazio vormt daarop geen uitzondering. De club was Feyenoord nog 2 miljoen euro schuldig en kreeg daarom een email van de Nederlanders om dat bedrag af te lossen. Althans, dat dachten ze in Rome...

De mail leek zo echt dat ze het geld overschreven op de aangegeven bankrekening, denkende dat de kous daarmee af was. In Rotterdam trokken ze echter grote ogen. Feyenoord had namelijk nooit dergelijke mail verstuurd en had ook geen 2 miljoen ontvangen op haar rekening.

Stefan De Vrij. Foto: EPA-EFE

Oplichter

Lazio is dan ook het slachtoffer geworden van een oplichter. Het geld staat wel degelijk op een Nederlandse rekening maar die is niet van Feyenoord. Het zou echter gaan om een Spanjaard die weet had van de deal en Lazio op slinkse wijze in de val heeft gelokt. De zaak wordt onderzocht.

Om de zaak nog iets pijnlijker te maken: La Gazzetta dello Sport meldde deze week dat De Vrij op weg is naar Inter. De Nederlander is na dit seizoen namelijk einde contract en is niet van plan nog bij te tekenen in Rome. Lazio zal de verdediger dus als vrije speler gratis zien vertrekken...