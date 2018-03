Staatssecretaris Philippe De Backer haalt stevig uit naar Gelijkekansencentrum Unia: “Alle vormen van racisme op gelijke manier behandelen, of bestaansrecht verliezen”

Philippe De Backer (Open VLD) heeft in een interview met Joods Actueel stevig uitgehaald naar Gelijkekansencentrum Unia. “Ze in het verleden foute keuzes hebben gemaakt en ze moeten zich nu maar eens herpakken. Anders verliezen ze hun bestaansrecht”, aldus de staatssecretaris.

Vorig jaar zegde het Forum der Joodse Organisaties zijn vertrouwen in Unia op, nadat uit een uitgelekte mail moest blijken dat een medewerker hoopte op de vrijspraak voor een Palestijnse betoger die antisemitische leuzen had gescandeerd. De Backer kan zich blijkbaar best vinden in die beslissing: “Heeft Unia dat niet aan zichzelf te danken? Ik denk dat ze in het verleden foute keuzes hebben gemaakt en ze moeten zich nu maar eens herpakken. Ik vind zeker dat we een organisatie nodig hebben die racisme, antisemitisme en ongelijkheid bestrijdt.”

“Maar Unia moet wel alle vormen van racisme op gelijke manier behandelen en niet beslissen wat voor hen belangrijk is en wat ze niet belangrijk vinden. Dus, ofwel veranderen ze nu, ofwel verspelen ze hun bestaansrecht. En dan moet de politiek maar eens gaan nadenken over de oprichting van een instelling die deze taken wel correct kan uitvoeren.”

Besnijdenis en onverdoofd slachten

Ook wat betreft voor de joodse gemeenschap hete hangijzers sust De Backer de gemoederen. “Over de besnijdenis heeft mijn collega Maggie De Block duidelijk gecommuniceerd dat daar niets aan zal veranderen.”

Wat onverdoofd slachten betreft, schuift De Backer de hete aardappel door N-VA: “Zij hebben dat hard gepusht. Die moesten dat per se binnenhalen. Maar het verbod is er nu en dat dien je dus te respecteren. Maar we moeten wel kijken welke oplossingen we de Joodse gemeenschap kunnen aanbieden, bijvoorbeeld door aan de noden tegemoet te komen via de import van vlees.”

Ook de negatieve tendens in de publieke opinie tegen Israël komt aan bod in het interview. “Er is maar één staat ter wereld waarvan het bestaansrecht wordt aangevallen en daar moeten wij ons tegen uitspreken! Israël heeft alle recht van bestaan!”