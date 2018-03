Komt het tot een fusie tussen Renault en Nissan?

Renault en Nissan voeren gesprekken over een fusie. Dat meldt het financiële persbureau Bloomberg op basis van bronnen met kennis van zaken. Beide automakers zijn vandaag al nauw verbonden.

Een deal zou verder gaan dan de huidige alliantie en de Franse en Japanse autoproducent tot één gezamenlijk bedrijf maken. Vandaag heeft Renault al 43 procent van Nissan in handen, Nissan 15 procent in Renault.

Een daadwerkelijke overeenkomst is verre van evident. De Franse overheid heeft immers vijftien procent van Renault in handen en staat niet te springen om dat belang te zien verwateren. Een ander gevoelig punt is waar de zetel van de nieuwe autoproducent - Frankrijk of Japan - zou komen.

Het is niet zeker of het tot een overeenkomst komt. Een woordvoerder van de alliantie Renault-Nissan zegt dat de groep niet reageert op geruchten.