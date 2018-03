Moskou wil inzicht in onderzoek naar gifaanval op dochter Russische dubbelspion

De Russische autoriteiten hebben Groot-Brittannië officieel gevraagd om het onderzoek naar de gifaanval op Joelia Skripal te kunnen inzien. De dochter van de gewezen Russische dubbelspion Sergej Skripal is immers een Russische staatsburger, zo stelt het Russische onderzoekscomité.

Rusland vraagt de Britse speurders om kopieën te leveren van het dossier, de verslagen over het onderzoek van de plaats waar Joelia Skripal bewusteloos is aangetroffen, het medisch onderzoek en het verslag van medische experten. Volgens een woordvoerster is het Russische onderzoekscomité bereid tot samenwerking met de Britten.

Sergej Skripal en zijn dochter werden op zondag 4 maart in het Britse Salisbury het slachtoffer van een aanval met zenuwgif. De twee liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Britse regering heeft de schuld voor de aanval bij Moskou gelegd, maar het Kremlin heeft alle beschuldigingen van de hand gewezen.

Het incident heeft tot grote diplomatieke spanningen tussen Rusland en het westen geleid. Meer dan twintig westerse landen hebben deze week al aangekondigd dat ze een of meerdere Russische diplomaten het land uitzetten.