Man rijdt met gestolen wagen in op Franse militairen, klopjacht aan de gang

De kazerne van het Franse leger in Varces Foto: Google Streetview

Een man is vanochtend met een gestolen wagen ingereden op enkele militairen in het Zuid-Franse Varces, dat melden Franse media. Er zou niemand gewond zijn geraakt, de politie houdt momenteel een klopjacht op de dader.

Omstreeks negen uur vanochtend reed een man met een gestolen Peugeot 208 bewust in op enkele militairen in de buurt van een legerkazerne in Varces-Allières-et-Risset, net ten zuiden van Grenoble. Daarbij vielen geen gewonden, de dader vluchtte vervolgens weg.

De politie is een klopjacht op de dader gestart. “Het is nog niet duidelijk of het om een terreurdaad gaat”, meldt een bron aan de krant Le Dauphiné.

Varces (38) : un homme en voiture tente de renverser des militaires à côté d’une caserne, l’auteur en fuite est activement recherché https://t.co/6BUcspdX4h via @f_desouche pic.twitter.com/U1ErgcNthe — ?lex ? (@A_Addams_) 29 maart 2018

Afgelopen vrijdag werd Frankrijk nog opgeschrikt door een gijzeling in Trèbes, daarbij kwamen in totaal vier mensen om het leven, waaronder de heldhaftige politieagent Arnaud Beltram, die het leven van een gijzelaar overnam. Een slachtoffer met familie in België ligt nog steeds in een kunstmatige coma in het ziekenhuis van Perpignan. Die aanslag, uitgevoerd door Redouane Lakdim, werd naderhand opgeëist door ISIS.