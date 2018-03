600 jobs op de helling bij Solvay: 20 in België

Solvay wil wereldwijd 600 jobs schrappen, vooral in ondersteunende functies. Dat heeft het chemiebedrijf donderdag aangekondigd. Solvay spreekt over 160 jobs in Frankrijk, 90 in Portugal en 80 in Brazilië. In België zijn 20 banen bedreigd.

Solvay - gespecialiseerd in geavanceerde materialen en hoogwaardige chemicaliën - zegt zijn organisatie te willen vereenvoudigen en aan te passen aan de bedrijfsportefeuille en wijzigende klantenportefeuille.

Het bedrijf is in amper vijf à zes jaar getransformeerd van een producent van bulkchemicaliën naar gespecialiseerde chemicaliën en geavanceerde materialen, die bijvoorbeeld metalen vervangen in vliegtuigen en auto’s. Solvay heeft vandaag klanten als Boeing, Airbus of Apple. “We zijn in die korte tijd zo veranderd, dat vandaag twee derde van onze activiteiten nieuw zijn”, aldus woordvoerster Caroline Jacobs.

Het bedrijf past zich nu ook intern aan die transformatie aan, met meer focus op innovatie. De onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van Solvay worden geconcentreerd in Lyon en Brussel. Zo zal de bekende Solvay-campus in Brussel worden getransformeerd. “Alles wordt gegroepeerd in één gebouw”, klink het bij Solvay. Brussel zal zich vooral gaan toeleggen op geavanceerde materialen. De onderzoeksactiviteiten in Aubervilliers (nabij Parijs), en bijna alle activiteiten in Parijs verhuizen overwegend naar Lyon, en in mindere Brussel. De komende vier jaar zouden als gevolg vijfhonderd werknemers worden overgeplaatst.

1.100 werknemers in België

De vereenvoudigde organisatie zal ook leiden tot het verdwijnen van ongeveer 600 jobs, vooral in ondersteunende functies zoals administratie, waaronder 160 jobs in Frankrijk, 90 in Portugal en 80 in Brazilië. Er verdwijnen ook jobs in de VS, China, Litouwen en dus ook 20 banen in België.

In België werken zowat 1.100 mensen voor Solvay, waarvan zo’n 900 in de Brusselse hoofdzetel. Er is ook productie in Oudenaarde en Antwerpen.