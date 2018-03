“Pedofielen die geen berouw hebben, moeten na hun straf geïnterneerd worden”

Er moet harder opgetreden worden tegen pedofielen die geen berouw tonen. Dat vindt politicus Olivier Mangain (Défi). Hij heeft een wetsvoorstel klaar het mogelijk moet maken om pedofielen na het uitzitten van hun gevangenisstaf te interneren.

Maingain reageert op het boek van advocaat Bruno Dayez, Pourquoi libérer Dutroux ? (Waarom moet Dutroux vrijkomen ?). Daarin zegt de advocaat van Dutroux dat zijn cliënt na 25 jaar eigenlijk wel vrijgelaten mag worden.

Aan de hand van de zaak Marc Dutroux pleit Dayez voor een afschaffing van de levenslange opsluiting, die volgens hem veel erger is dan de doodstraf. Sinds de publicatie van het boek barstte het publieke debat rond de bestraffing van pedofielen los.

Olivier Maingain is nu de eerste politicus die openlijk tegen de standpunten van Dayez ingaat. “Het is tijd om grondig na te denken over de daders van seksuele aanvallen op minderjarigen.” Maingain wil dat Dutroux na zijn levenslange straf in een instelling wordt opgesloten net als andere pedofielen die geen berouw tonen.

De voormalig FDF (DéFI) voorzitter en federaal parlementslid zal dit jaar nog een wetsvoorstel indienen om specifiek zedendelinquenten die kinderen hebben misbruikt te interneren na hun gevangenisstraf.