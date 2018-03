Maximumstraf gevorderd voor dertiger die jonge vader van twee doodstak tijdens halloweenfeestje op café

Johnny Hensen werd in oktober 2016 doodgestoken tijdens een halloweenfeestje in café L’Estrade in Mol. Foto: rr

Mol / Turnhout / Neerpelt - Het openbaar ministerie in Turnhout heeft een effectieve gevangenisstraf van twintig jaar gevorderd tegen Ekrem S., een dertiger uit Mol. De beklaagde wordt verdacht van doodslag op Johnny Hensen uit Neerpelt.

De feiten deden zich op 30 oktober 2016 voor in café L’ Estrade in de Corbiestraat, de belangrijkste uitgaansbuurt in Mol. De dertiger begon er tijdens een halloweenfeestje amok te maken nadat hij was afgewezen door een meisje.

De cafébazen wilden Ekrem S. aan de deur zetten, maar de beklaagde verzette zich. Johnny Hensen, die ook als klant in het café aanwezig was, wilde de uitbaters een handje helpen, maar moest tijdens de schermutseling twee messteken van de beklaagde incasseren. Eén steek drong 17 centimeter diep het lichaam binnen en raakte het hart van het slachtoffer op twee plaatsen. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Volgens de openbare aanklager had Ekrem S. de intentie om te doden toen uithaalde met het mes. De beklaagde riskeert de maximumstraf voor doodslag.

De advocaat van Ekrem S. zal de rechtbank proberen te overtuigen dat er slechts sprake is van ‘slagen en verwondingen met een ongewilde dood tot gevolg’. “Ik handelde in een paniekreactie”, verklaarde S. zelf al bij het begin van zijn proces.