Heuglijk nieuws uit Pairi Daiza

Heuglijk nieuws uit het dierenpark Pairi Daiza. Sinta, een van de Sumatraanse orang-oetans, is sinds enkele weken zwanger. Het gaat om een zeldzame zwangerschap voor de met uitsterven bedreigde diersoort.

De kleine Berani krijgt over acht maanden een speelkameraadje. Foto: Pairi Daiza

“We zaten erop te wachten, we hadden maandenlang gehoopt. En uiteindelijk is het Sinta en Gempa gelukt”, zo laat het dierenpark blij weten. Over iets minder dan acht maanden zal er dus een nieuw Sumatraans aapje verschijnen in Pairi Daiza. Wie eerder al ging kijken naar de kleine Berani, het baby’tje van Ujian en Sari dat vorig jaar vanuit de Duitse Zoo Heidelberg zijn intrek nam in het nieuwe verblijf, weet dat zo’n kleine orang-oetan een streling voor het oog is.

Sinta en Gempa kwamen vanuit de dierentuinen van Stuttgart en Praag in 2016 aan in Pairi Daiza. Het koppel werd samengesteld op basis van hun reacties op videobeelden van elkaar. Sinta is 23 jaar oud en heeft tot nog toe nog geen nakomelingen ter wereld gebracht. “Dat het zo snel zou gebeuren, hadden we nooit durven dromen.”

Unieke zeldzame zwangerschap

De dierentuin is enorm blij dat ze een nieuwe aanvulling mogen verwachten voor deze kritiek bedreigde diersoort. Dat is immer allesbehalve vanzelfsprekend. “In tegenstelling tot de andere grote mensapen die in groepen samenleven, zijn orang-oetans solitaire dieren. Het mannetje en het vrouwtje blijven niet langer bij elkaar dan de paar dagen die nodig zijn om zich voort te planten”, zo klinkt het bij Pairi Daiza. “Hoewel orang-oetans gemiddeld tussen de 30 en 40 jaar oud worden, krijgt een vrouwtje in de loop van haar leven gemiddeld maar drie of vier jongen.”