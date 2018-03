Nieuwe coach Stoke City krijgt het opnieuw aan de stok met Nederlander, deze keer met zware gevolgen

Coach Paul Lambert van degradatiekandidaat Stoke City heeft in de beslissende fase van de competitie middenvelder Ibrahim Afellay niet meer nodig. Volgens de Engelse krant The Telegraph heeft de 31-jarige oud-international van Oranje te horen gekregen dat hij niet meer welkom is bij de club.

Tot het einde van het seizoen mag de vroegere speler van onder meer PSV en Barcelona niet meer meetrainen. Hij krijgt zijn salaris, naar verluidt ruim 30.000 euro per week, wel gewoon doorbetaald, aldus het dagblad.

Lambert zou ontevreden zijn met de houding en de inzet van Afellay, die over een contract tot medio 2019 beschikt. De verwachting is dat hij komende zomer transfervrij vertrekt bij Stoke. Afellay kwam medio 2015 transfervrij over van Barcelona.

Lambert kwam vorige week ook al in aanvaring met Erik Pieters. De Nederlandse verdediger kreeg een boete van ruim 75.000 euro wegens een avondje stappen tegen de teamafspraken in. Pieters behoort wel weer tot de selectie voor de uitwedstrijd zondag tegen Arsenal.