Auto stort in zee in Californië: wellicht acht leden van zelfde gezin omgekomen

In de Amerikaanse staat Californië is een auto over een klif in zee gestort. In de 30 meter naar beneden gevallen wagen bevonden zich twee vrouwen en hun geadopteerde kinderen. De politie vond vijf lichamen, maar de hoop dat de zoektocht naar drie kinderen iets oplevert vervaagt, zo heeft de politie van Mendocino bekendgemaakt.

Drie kinderen en hun 38 jaar oude moeders zijn in een afgelegen kustgebied langs de beroemde Highway 1 dood teruggevonden. De auto lag op zijn dak onder een uitkijkpunt.

Sheriff Thomas Allman zegt dat nog naar drie andere adoptiekinderen van de getrouwde vrouwen uit de staat Washington wordt gezocht. Mogelijk zijn de jeugdigen van twaalf, vijftien en zestien jaar bij vrienden. “Maar wij gaan ervan uit dat alle zes kinderen zich in de wagen bevonden”, aldus de wetsdienaar.

De zeker omgekomen kinderen zijn er twee van veertien en één van negentien jaar.

Foto: AP

Omtrent de oorzaak en het tijdstip van het drama kon de politie niets zeggen. Er waren geen getuigen, er zijn noch rem-, noch slipsporen gevonden. Onduidelijk is of de SUV over de steile rand is gekiept dan wel met hoge snelheid over de klif is gereden.

Er zijn berichten dat de jeugddienst het gezin heeft nagetrokken wat speculatie voedt dat het ongeval mogelijk een bewuste keuze was. Maar volgens de sheriff zijn er daaromtrent nog geen aanwijzingen.

Foto: AP

Foto: AP