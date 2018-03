Dit gebeurt er als Play-Off 1 hetzelfde verloopt als toppers in reguliere competitie: nachtmerrie voor Anderlecht

Wat als… de toppers in Play-Off 1 dezelfde afloop zouden kennen als die van de reguliere competitie? Dan werd Club Brugge met een straatlengte voorsprong kampioen en zou de nacompetitie op een nachtmerrie uitdraaien voor Anderlecht.

Dit zou de stand zijn mochten de resultaten uit de reguliere competitie hetzelfde zijn in Play-Off 1.

Vooral de tegenvallende prestatie van Anderlecht springt hier in het oog. Paars-wit kon in de helft van de wedstrijden tegen de rivalen uit Play-Off 1 niet scoren. In negen van de tien matchen kon het niet meer dan één keer scoren. Het levert RSCA, mede door de forfaitnederlaag bij Club Brugge, het slechtste doelsaldo van iedereen op.

Dat Charleroi scherprechter kan spelen in de titelstrijd of zelfs mag hopen op een tweede of derde plek, blijkt uit deze cijfers. Het verloor in de reguliere competitie amper twee van de tien wedstrijden tegen de teams uit Play-Off 1. Enkel AA Gent (1-0) en Club Brugge (1-2) konden het team uit Het Zwarte Land nipt kloppen.

via GIPHY

Drama voor Anderlecht

Als dit scenario zou uitkomen, zou het een nachtmerrie zijn voor Anderlecht. Niet alleen zouden de Brusselaars geen rol van betekenis spelen in de titelstrijd, ze zouden dan zelfs uit de top drie vallen. Anderlecht zou het seizoen immers afsluiten met veertig punten, hetzelfde aantal als AA Gent. Doordat de paarshemden na afloop van de reguliere competitie hun puntentotaal naar boven afgerond zagen, zou de derde plek in dat geval naar de Buffalo’s gaan. Dat zou betekenen dat Anderlecht zelfs

via GIPHY

Bij Club Brugge zouden ze uiteraard niet ontevreden zijn met dit scenario. Ondanks een moeilijke start van Play-Off 1 met een magere drie op twaalf zou blauw-zwart alsnog met de vingers in de neus kampioen worden.

Eindstand

1. Club Brugge 50

2. Charleroi 42

3. AA Gent 40

4. Anderlecht 40

5. Standard 33

6. Racing Genk 31

Alle resultaten op een rij

Speeldag 1

Standard - Charleroi 0-0

Anderlecht - AA Gent 1-0

Club Brugge - Racing Genk 2-2

Speeldag 2

Charleroi - Anderlecht 2-0

Racing Genk - Standard 0-2

AA Gent - Club Brugge 2-0

Speeldag 3

Charleroi - Racing Genk 1-1

Standard - AA Gent 0-0

Anderlecht - Club Brugge 0-0

Speeldag 4

AA Gent - Racing Genk 1-1

Standard - Anderlecht 3-3

Club Brugge - Charleroi 3-3

Speeldag 5

Racing Genk - Anderlecht 0-1

Club Brugge - Standard 4-0

Charleroi - AA Gent 2-1

Speeldag 6

Racing Genk - Club Brugge 2-0

Anderlecht - Charleroi 1-3

AA Gent - Standard 1-0

Speeldag 7

AA Gent - Charleroi 1-0

Club Brugge - Anderlecht 5-0

Standard - Racing Genk 2-1

Speeldag 8

Anderlecht - Standard 1-0

Charleroi - Club Brugge 1-2

Racing Genk - AA Gent 1-2

Speeldag 9

Racing Genk - Charleroi 0-1

AA Gent - Anderlecht 0-0

Standard - Club Brugge 1-1

Speeldag 10

Charleroi - Standard 1-1

Anderlecht - Racing Genk 0-1

Club Brugge - AA Gent 2-1