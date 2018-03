“Informatie van Facebookgebruikers verkopen? Neen, natuurlijk niet”: interview uit 2009 breekt Mark Zuckerberg zuur op

Klokkenluider Edward Snowden heeft zich gemengd in de storm rond het Cambridge Analyticaschandaal. Op twitter postte hij een interview van de BBC met Facebook-CEO. In dat fragment ontkent Zuckerberg stellig dat zijn bedrijf ooit gebruikersgegevens zou verkopen en privacy hoog in de vaandel draagt. Het filmpje werd intussen al ruim 850.000 keer bekeken.

De sociale mastodont bevindt zich momenteel in uiterst woelig vaarwater nadat bekendraakte dat de data van 50 miljoen gebruikers ongezien weggesluisd werd door Cambrigde Analytica. Volgens ex-medewerker Christopher Wylie heeft het bedrijf kregen ze de gegevens in handen via een onschuldig ogende quiz en gebruikten ze die data voor politieke beïnvloeding. De gegevens werd onder meer verkocht aan het campagneteam van Donald Trump tijdens de Amerikaanse presidentiële verkiezingen.

Foto: BBC Screenshot.

“We hebben de verantwoordelijkheid om jullie data te beschermen. Als we dat niet kunnen, dan verdienen we niet om jullie te dienen. Ik probeer momenteel uit te zoeken wat er exact gebeurd is en hoe we kunnen verzekeren dat zoiets nooit meer kan gebeuren”, schreef Zuckerberg eerder al in een lange reactie op zijn Facebookpagina. “We hebben fouten gemaakt, er is nog heel wat te doen en we moeten nu actie ondernemen.”

Zowel gebruikers als beleidsmakers wereldwijd pikten dit niet en eisen een betere uitleg.

Data verkopen? “Neen, natuurlijk niet!”

Nu heeft klokkenluider Edward Snowden nog wat olie op het vuur gegooid. Hij deelde een fragment van een BBC-interview met de Facebook-CEO op Twitter. “Wie wordt de eigenaar van de content op Facebook?”, klinkt de heldere vraag van de interviewer. “De persoon die de content op Facebook plaatst, is en blijft de eigenaar van die informatie. Dat is een bijzonder belangrijk aspect en één van de redenen waarom Facebook zo’n speciaal product is waar gebruikers zich eigenaar voelen (van die data nvdr.). Dit is hun informatie,” aldus Zuckerberg in 2009. En zou Facebook die gebruikersgegevens ooit verkopen? “Neen natuurlijk niet!”

Facebook: "This is their information. They own it"

BBC: "And you won’t sell it?"

FB: "No! Of course not."



Please help this 2009 interview of Facebook's CEO get seen by people who don't use Twitter. Here's a download link so you can pull and repost it: https://t.co/c32DmpVIig pic.twitter.com/quERsO5WZi — Edward Snowden (@Snowden) March 27, 2018

“De gebruikersvoorwaarden stellen dat wij (Facebook nvdr.) geen informatie van gebruikers gaan delen, buiten met de mensen met wie gebruikers gevraagd hebben om hun gegevens het delen”, aldus nog Zuckerberg in 2009.

873.000 views, 33k retweets en #deletefacebook

De klokkenluider riep zijn volgers op om het filmpje massaal te delen. Hij zette er zelfs een link om het filmpje te downloaden zodat andere gebruikers het ook ergens anders kunnen posten. Intussen werd het filmpje al 373.000 keer beken en 33.000 keer geretweet.

Overigens krijgt de #deletefacebook alsmaar meer tractie. Woensdag raakte bekend dat Playboy alle hun Facebookpaginas zou verwijderen. Eerder gingen Tesla-baas Elon Musk (die overigens ook geen al te beste maakt momenteel) en de band Massive Attack hem voor. Een caveat is hier dat vele van hen wel nog Instagram gebruiken, ook een service die eigendom is van Facebook.

Privacy herschikken

Woensdag maakte de social media-mastodont al bekend de privacyinstellingen binnenkort bij te stellen. “We hebben duidelijk begrepen dat de privacyinstellingen en andere belangrijke functies te moeilijk te vinden zijn en dat we meer moeten doen om mensen te informeren”, klonk het.

Facebook belooft de privacy-gerelateerde instellingen op de netwerksite prominenter naar voren te zullen schuiven. Het menu met instellingen in de mobiele app is opgefrist. “In plaats van instellingen te verspreiden over bijna 20 verschillende schermen, zijn ze nu toegankelijk vanuit één enkele plaats. We hebben ook verouderde instellingen opgeruimd zodat het duidelijk is welke informatie wel of niet gedeeld kan worden met apps”.

Op 10 april verschijnt Zuckerberg voor het Amerikaanse Congres om uitleg te geven over het schandaal.