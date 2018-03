Dertiger die 32 vrouwen belaagde met gore seksberichten is niet aan zijn proefstuk toe en riskeert nu celstraf

Genk - Een 32-jarige man uit Genk, die al vier keer wegens belaging is veroordeeld, riskeert 30 maanden cel en 1.800 euro boete voor het bestoken van 32 vrouwen met seksueel getinte berichten en telefoontjes. Vriendinnen van zijn eigen partner waren ook het slachtoffer. De man stond donderdag terecht in de Hasseltse correctionele rechtbank. Acht slachtoffers woonden de zitting bij. De man bekende de feiten. Hij was naar eigen zeggen onder invloed van de harddrug GHB. In 2016 werd hij voor identiek dezelfde feiten tot 15 maanden cel veroordeeld.

“Het waren echt vulgaire berichten”, vertelt een slachtoffer aan VTM Nieuws. “Hij gaf je het gevoel je te kennen, ook al kende ik hem niet.” De vrouw leefde werkelijk in angst, als ze haar huis wou verlaten keek ze altijd eerst de raam. “Als ik iemand zag die ik niet kende, wachtte ik met de kinderen om naar buiten te gaan”. Een ander slachtoffer getuigt bij onze zusterkrant Het Belang Van Limburg dat hij ermee dreigde haar te verkrachten. “Je wordt er paranoia van”, aldus de vrouw

Niet aan zijn proefstuk

In 2008 kreeg hij zes maanden cel voor belaging en in 2012 acht maanden cel. Op zijn strafblad stonden 12 veroordelingen. Naast de belaging stond hij terecht voor diefstallen, afpersingen en handel in drugs.

Dit keer ging hij tussen december 2015 en mei 2016 over de schreef. Hij stuurde berichten of deed telefoontjes naar nummers, die hij aantrof in de gsm van zijn vriendin. Op internet ging hij op zoek naar willekeurige nummers of hij noteerde telefoonnummers van voorbijrijdende wagens. De slachtoffers wisten dus niet wie hen lastigviel.

Dag en nacht onder geleden

De burgerlijke partijen haalden aan dat hun gezinsleven er overdag en ‘s nachts onder leed. De man beweerde dat hij nu aan het afkicken is en op de goede weg is.

In een tweede dossier moest de man zich verantwoorden voor drugshandel. De openbare aanklager vroeg 15 maanden cel en 8.000 euro boete. In beide zaken wordt het vonnis uitgesproken op 3 mei.