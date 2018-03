Nieuwe studie: files doen positieve “aglomeratie-effecten” teniet

Leuven - In de grootsteden Brussel en Antwerpen zijn de negatieve effecten voor bedrijven als gevolg van de files veel groter dan de positieve agglomeratie-effecten omdat dat bedrijven zich in elkaars buurt vestigen. In Brussel zijn deze negatieve effecten zelfs dubbel zo groot. Dat blijkt uit een studie door Lieselot Baert en Jo Reynaerts van het Steunpunt Economie & Ondernemen van de KU Leuven.

Positieve agglomeratie-effecten zijn het gevolg van lagere transportkosten en kortere levertijden. Uit berekeningen blijkt dat deze positieve impact op de prestaties van de ondernemingen in de periode 2010-2015 veel groter was in grootsteden (+5,31 procent voor een gebied van 10 km2), dan in steden en voorsteden (+1,07 procent) en landelijke gemeentes (0,35 procent).

Ook het negatieve effect van verkeerscongestie was echter groter in grootsteden (-9,76 procent) dan in steden en voorsteden (-2,39 procent) en landelijke gemeentes (-0,18 procent).

Van de grootsteden Brussel, Antwerpen, Gent, Leuven, Mechelen en Kortrijk blijkt alleen in Brussel en Antwerpen het negatief effect van de files voor een gemiddeld bedrijf veel groter dan het positieve van het agglomeratie-effect.

30 procent meer op minder dan 10 jaar

In hun besluit bepleiten de Leuvense onderzoekers maatregelen die files tegenaan. Ze wijzen hierbij op het feit dat de totale verkeerscongestie op de Vlaamse en Brusselse snelwegen over de periode 2010-2017 met 30 procent toenam en de OESO al sinds 2013 aandringt op maatregelen om de negatieve impact van de files op de economie aan te pakken.

“De invoering van een slimme kilometerheffing of een ander tolsysteem, dat in eerste instantie wordt uitgerold in en rond Brussel en Antwerpen, kan tot een aanzienlijke verkorting van de files leiden”, aldus Baert en Reynaerts, die verwijzen naar de goede resultaten van de congestieheffingen in Stockholm. De OESO pleitte in 2013 voor een gedifferentieerd prijsbeleid voor dal- en piekuren, wegtypes en/of voertuigtypes.