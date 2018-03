Ex-Miss Belgian Beauty Zsofi Horvath stapt in gemeentepolitiek: “Met de baby op de arm”

Zemst - Zsofi Horvath stapt de politieke arena in: de voormalige Miss Belgian Beauty zal in het Vlaams-Brabantse Zemst voor CD&V deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Dat ze tegelijkertijd zwanger is, schrikt Horvath niet af: “Mijn kindje wordt dan de jongste actievoerder van het land.”

Foto: WAS

Horvath maakte het nieuws zelf bekend op Instagram: “Vandaag een jaartje ouder en weldra ook een extra uitdaging rijker. Ik ben dan ook trots te mogen aankondigen dat ik mijn eerste stappen zet in de politiek en de komende gemeenteraadsverkiezingen met veel enthousiasme, ideeën en idealen mee de lijst van burgemeester Coopman zal vertegenwoordigen. Ik kijk er enorm naar uit ooit mijn klein steentje bij te kunnen dragen aan onze mooie gemeente Zemst.”

Horvath, uitgerekend vandaag 38 geworden, bevestigt het nieuws aan onze redactie: “Zemst is een geweldige gemeente, waar ik graag woon, en waar ik graag mijn steentje wil bijdragen. Ik loop hier al jaren mee in het hoofd, ik heb dit heel serieus overwogen. En ik wil onze burgemeester Bart Coopman (CD&) graag steunen met zijn mooie project voor onze gemeente.”

Horvath werd in 2002 verkozen tot Miss Belgian Beauty Foto: Gary BREYSSEM

“Nu kan het wél”

Horvath won in 2012 de schoonheidswedstrijd Miss Belgian Beauty, en baat tegenwoordig haar eigen interieurzaak in Antwerpen uit. Ze werd naar eigen zeggen ook bij vorige verkiezingen al gevraagd om deel te nemen: “Dat klopt, die vraag is mij in het verleden nog gesteld. Maar toen werkte ik nog als journaliste en nieuwsanker (voor de regionale zender RTV in de Kempen en Mechelen, nvdr.). Toen mocht ik geen kleur bekennen, dat vond ik niet kunnen. Maar sinds een jaar heb ik mijn eigen interieurzaak, kan ik bovendien mijn eigen agenda bepalen, en kan ik de stap dus wel wagen.”

Met de jongste actievoerder van het land op de arm

Welke plaats op de CD&V-plaats Horvath zal innemen, is nog niet beslist. “Daarover zijn we nog volop in bespreking.” Wat wel al zeker is, is dat ze aan de verkiezingen zal deelnemen met een pasgeboren baby’tje op de arm: “Ja, ik ben momenteel zwanger. Dat wordt een uitdaging, maar ik voor ik toezei ook duidelijk laten weten dat uitgerekend ben voor begin juni. Maar goed, het is dan ook vakantie, en ik heb in mijn zaak alvast al de nodige maatregelen genomen. En dan ga ik met de baby op de arm huisbezoeken brengen. (lacht) Ik moet toch wandelen, dan combineer ik gewoon beide zaken. En mijn kindje wordt dan de jongste actievoerder van het land.”