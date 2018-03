Ooit dé vakantiebestemming voor de jetset, nu zien de toeristen de verminkte lichamen op straat liggen

Acapulco, wereldberoemd om zijn prachtige zandstranden en in een nog niet eens zo ver verleden de favoriete vakantiebestemming van al wat rijk en beroemd was. Door oorlogen tussen rivaliserende drugskartels is de Mexicaanse badplaats in geen tijd afgezakt in de chaos. Bewijze daarvan bovenstaande foto, waarop te zien is hoe enkele toeristen zich met hun auto een weg moeten zien te banen voorbij enkele verbrande en verminkte lichamen van vermoorde bendeleden.

Met 25.339 - officieel getelde - moorden ging 2017 de geschiedenisboeken in als het bloedigste jaar ooit in Mexico. In de eerste maanden van 2018 lijkt er alvast weinig beterschap in zicht. Het geweld tussen rivaliserende drugsbendes blijft maar escaleren, de situatie ter plaatse wordt met de dag gevaarlijker.

Foto: REUTERS

Een van de steden die het zwaarst getroffen wordt door de bendeoorlogen, is Acapulco. De stad in het zuidwesten van het land ligt in de deelstaat Guerrero, waar vorig jaar alleen 2.318 moorden werden gepleegd. Het meeste van alle Mexicaanse deelstaten.

Doorvoerroute

De reden van al dat geweld? Acapulco bevindt zich op een belangrijke doorvoerroute voor drugs uit Zuid-Amerika en is in enkele jaren tijd een broeihaard geworden van drugskartels en -bendes. Ontvoeringen, diefstal, moord, meedogenloze afrekeningen… Het is allemaal dagelijkse kost geworden in de op een na populairste badplaats van het land (na het eveneens zwaar geteisterde Cancun). Meer nog, het geweld wordt er met de dag extremer. Een voorbeeld: afgelopen valentijnsdag werd er nog een geschenkdoos met een strik rond aangetroffen op een trottoir. Toen de ordediensten de doos openden, bleek er een afgesneden hoofd in te zitten. Begin deze maand werd een lokale politiechef nog ontvoerd en vervolgens doodgeschoten.

Nog een gruwelijk bewijs eerder deze week: de bovenstaande foto werd dinsdag genomen in de Lazaro Cardenas Boulevard. Enkele toeristen passeren met hun huurwagen voorbij een paar verminkte en verbrandde lichamen van vermoorde kartelleden. De lokale politie doet nochtans verwoede pogingen om alle straten waar misdrijven gepleegd werden, zo snel mogelijk af te zetten, maar soms kunnen ze gewoon niet volgen.

Foto: REUTERS

Foto: REUTERS

Reisadvies

Hoewel Acapulco een erg populaire vakantiebestemming was voor Amerikaanse en Britse toeristen, raden beide overheden hun inwoners af om nog naar de regio af te reizen. Ook onze FOD Buitenlandse Zaken vermeldt Acapulco in zijn reisadvies. “In heel Mexico is een hoge graad van voorzichtigheid geboden door hoge niveaus van criminaliteit”, luidt het op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. “Niet-noodzakelijk reizen naar Acapulco wordt ook afgeraden.”

Jetset

Het is een triest dieptepunt voor een stad die ooit gold als de ‘place to be’ voor iedereen met te veel nullen op zijn of haar bankrekening. Acapulco was onder meer een favoriete vakantiebestemming van de Kennedy’s en van Hollywoodlegende Elizabeth Taylor. De magie van de stad werd in 1988 nog bezongen door de Four Tops in hun hit ‘Going Loco Down in Acapulco’.