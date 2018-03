Bende opgerold die gestolen historische kunstwerken verkocht voor ISIS

De Spaanse politie rolde woensdag een crimineel netwerk op dat zich had gespecialiseerd in de verkoop van Libische kunstwerken met een historische of archeologische waarde. De kopstukken verkochten stukken die in het Midden-Oosten werden geroofd door Islamitische Staat (ISIS) om de extremistische organisatie te financieren.

De twee Spaanse kopstukken die werden gearresteerd zijn bekende kunstverzamelaars die hun handeltje in geroofde kunstwerken al in 2014 opzetten. De Spaanse politie kwam hen al in 2016 op het spoor toen ze een partij ‘Aziatische’ kunstwerken onderschepten die eigenlijk uit de Libische historische stad Cyrenaica kwamen.

Het criminele netwerk was wereldwijd verspreid, maar had haar hoofdkwartier in de Catalaanse hoofdstad. De kunstwerken - die vanuit verschillende landen werden geïmporteerd om geen aandacht te trekken - werden in Barcelona tentoongesteld in een kunstgalerie, waar ze ook werden verkocht.

Volgens de Spaanse overheid was de geslaagde arrestatie van de bende een van de eerste operaties in die wereld die focuste op de diefstal van kunstwerken uit regio’s die onder controle van ISIS waren. Onder de werken bevonden zich sarcofagen, mozaïeken, vazen en urnes van Egyptische oorsprong.

De agenten vonden tijdens de actie ook informatie over de extremistische groepering. Die gegevens worden momenteel geanalyseerd. Een van de aangehouden kopstukken is volgens de Spaanse pers een bekende antiquair die regelmatig als expert werd geïnterviewd voor televisieprogramma’s.