Hun huis dreigt in te storten door wegzakkende grond, toch weigert koppel te verhuizen: “Willen geen huur betalen”

Sinds enkele jaren beleven Francis en Eugénie geen enkele rustige dag meer in hun huis. De reden? De grond rond hun woning zakt razend snel weg, waardoor er steeds meer barsten in hun muren komen. De situatie is zodanig ernstig dat hun huis officieel onbewoonbaar is verklaard. Maar verhuizen? Daar denkt het tweetal niet aan.

Het koppel woont in een doodlopende straat in de rustige gemeente Anderlues, in de provincie Henegouwen. Vlakbij hun huis loopt de rivier La Haine, maar die blijkt sinds enkele jaren een zware bron van ergernis voor Francis en Eugénie. Door een ophoping aan de overkant van de rivier probeert het water zich een nieuwe weg te zoeken. Omwille van die felle erosie krijgen de tachtigers met zware grondverzakkingen te maken, waardoor hun woning onstabiel geworden is. De laatste maanden zijn er zelfs zodanig veel scheuren bijgekomen in de muren, dat hun huis sinds februari onbewoonbaar is verklaard door de burgemeester.

De intercommunale IDEA, die onder meer afvalwater opvangt en vlakbij een centrale heeft, is naar eigen zeggen niet verantwoordelijk voor wat er is gebeurd. Al hebben ze wel een expertise laten uitvoeren om de herstellings - en stabiliteitswerken te ramen. Kostprijs? 2.500.00 euro. Veel te duur voor de gemeente, de regio en zelfs de provincie. Onteigening blijkt daarom de enige haalbare oplossing.

Huurwoning

“Ik heb hen al een tijdelijke woning aangeboden”, zegt burgemeester Philippe Tison (PS). “Maar het koppel heeft dat geweigerd.” En daar heeft Francis een goede reden voor. “Omdat we dan vijfhonderd euro huur per maand moeten betalen”, foetert hij in La Nouvelle Gazette. Het enige wat het koppel op dit moment wil, is een nieuw huis kopen en wegvluchten van de hel waar ze elke dag in leven. “We hebben intussen al heel wat huizen bezocht die te koop staan. Maar er is telkens nog veel werk aan. En dat zie ik op mijn 83ste niet meer zitten.” Zijn vrouw Eugénie is alvast radeloos. Dat ze na veertig jaar haar huis zal moeten verlaten, daar heeft ze het heel erg moeilijk mee.

Een overnamecommissie heeft intussen in opdracht van de gemeente de woning als ‘bedreigd’ gecategoriseerd. Ze hebben bovendien een waardebepaling gedaan, om te bekijken voor hoeveel het huis nog verkocht kan worden. “Ik wacht het rapport met de resultaten af”, zegt de burgemeester. “Ik doe er intussen alles aan om de procedure zo snel mogelijk te laten verlopen.”