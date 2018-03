Jeroen Piqueur in beroep tegen betaling 20 miljoen euro aan curatoren

Gent - De voormalige Optima-topman Jeroen Piqueur gaat in beroep tegen de beslissing van de Gentse rechtbank die hem verplicht 20 miljoen euro te betalen aan de curatoren van de failliete Optima Bank.

Op 15 maart besliste de rechtbank van eerste aanleg dat Jeroen Piqueur 20 miljoen euro uit eigen zak moet ophoesten in het kader van het faillissement van Optima, de bank waarvan hij de topman was.Die 20 miljoen moet dienen om het faillissement van de bank te helpen afhandelen.

De curator van het faillissement had op die betaling aangedrongen omdat Piqueur een bankgarantie van 20 miljoen euro had afgesloten als Optima failliet zou gaan. Die verbintenis tussen de Nationale Bank en de topman van Optima was zelfs vastgelegd op film.

Piqueur betwistte altijd dat hij de garantie moest betalen. Zijn advocaat Vincent Van Obberghen zegt nu dat hij van Piqueur instructie gekregen heeft om hoger beroep aan te tekenen. Piqueur zelf mag in kader van het gerechtelijk onderzoek naar Optima Bank niet met de pers praten. “Er waren voldoende gronden om hoger beroep in te stellen tegen het tussengekomen vonnis”, zegt Van Obberghen.