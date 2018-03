Zoveel geld kost het om je Panini-album helemaal te vullen

Met het WK in aantocht lanceerde Panini ook zijn befaamde stickeralbum, waarbij verzamelaars de prentjes van de voetballers kunnen verzamelen. De Engelse krant The Independent ging wel erg serieus in op het fenomeen, en liet een professor in de wiskunde berekenen hoeveel pakjes stickers je gemiddeld moet kopen om tot een gevuld Panini-album te komen en hoeveel dat grapje moet kosten.

Een Panini-album is te koop voor 2,5 euro, de stickers worden per vijf verkocht aan 90 cent. De Italiaanse stickerfabrikant heeft stickers voorzien voor alle 32 landen die deelnemen aan het wereldkampioenschap in Rusland, goed voor 682 plaatjes in totaal. De bedoeling is natuurlijk om alle dubbeltjes te ruilen met vrienden, maar de Engelse krant The Independent nam het wat serieuzer op. Het nam een professor wiskunde onder de arm, die middels kansberekening wist uit te tellen hoeveel pakjes met stickers een verzamelaar gemiddeld zou moeten kopen om het hele album te vullen.

Bij de eerste sticker die je koopt ben je zeker dat je hem niet dubbel hebt, bij de tweede heb je een kans van 681/682, bij de derde een kans van 680/682 enzovoorts. Uiteindelijk bleek dat een gemiddelde verzamelaar zo’n 967 pakjes - oftewel 4.832 stickers - moet kopen om zijn album gevuld te krijgen. Aan negentig cent per pakje is dat 870,3 euro. In het onwaarschijnlijke geval dat je nooit een exemplaar dubbel hebt, zou je slechts 137 pakjes nodig hebben, of 123,3 euro.

Panini is niet tevreden met die uitspraak, omdat het uiteraard net de bedoeling is de dubbeltjes te ruilen en de professor een gevuld stickeralbum zo veel duurder doet lijken dan het in werkelijkheid zou moeten zijn. Maar ook daar had de professor een antwoord op. Volgens hem heb je al zo’n dertig procent minder pakjes nodig als je een vriend hebt waarmee je kan ruilen. Met vijf vrienden heb je 57% minder pakjes nodig en met tien vrienden 68% minder pakjes. Maar zelfs met tien vrienden waarmee je kan ruilen heb je nog zo’n 280 euro nodig om je album gevuld te krijgen.