Onderzoek naar Tom Meeuws in stroomversnelling: politicus riskeert huiszoekingen en inbeslagnames

Het Antwerps parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld in het onderzoek tegen SP.A’er Tom Meeuws, zo meldt De Standaard. Hierdoor zijn huiszoekingen en inbeslagnames mogelijk. Meeuws heeft dan weer op zijn beurt een aanmaning en dagvaarding klaar tegen De Lijn.

In het onderzoek naar de Antwerpse SP.A’er Tom Meeuws heeft het parket van Antwerpen een onderzoeksrechter aangesteld. Dat meldt De Standaard op gezag van het Antwerpse parket. Zo evolueert het dossier van een opsporingsonderzoek op niveau van het parket naar een volwaardig strafrechtelijk onderzoek. “In het belang van het onderzoek zullen we geen verdere commentaar meer geven”, klinkt het nog.

Huiszoekingen en inbeslagnames

Een onderzoeksrechter heeft meer bevoegdheden dan het parket. Zo kan hij huiszoekingen doen en documenten in beslag nemen. Wanneer de onderzoeksrechter precies werd aangesteld, wil het parket niet kwijt.

De Lijn maakte begin februari aangifte bij het parket van financiële malversaties door Meeuws, die boven water waren gekomen in 2015 en leidden tot het ontslag van de toenmalige regionale directeur van De Lijn. Dat gaf aanleiding tot het opsporingsonderzoek.

Feest

Het inmiddels strafrechtelijk onderzoek zou onder meer gaan over de aanbesteding van een feest ter gelegenheid van de opening van een nieuwe metrolijn en een pilootproject rond de opleiding van jongeren dat Meeuws bestelde. Meeuws gaf in deze krant toe geen rekening te hebben gehouden met de wet op de overheidsopdrachten.

Bewijzen voor de mogelijke strafrechtelijke inbreuken zouden terug moeten te vinden zijn in de boekhouding van De Lijn en de andere contractanten. De Roma, dat het feest organiseerde, zegt nog geen speurders over de vloer te hebben gekregen. Wel heeft het de facturen waarvan sprake gekopieerd en klaargelegd.

“Vuilste campagne ooit”

Meeuws reageerde donderdagvoormiddag voor de camera van VTM Nieuws: “Heel dit gedoe mag stoppen. Ik heb het dan niet over mijn politiek engagement, maar over de constante aanvallen.” Intussen gaat hij in de tegenaanval. Zo heeft hij zelf een aanmaning en dagvaarding tegen De Lijn klaar. Dat laat hij in een reactie aan Belga weten. “Ik heb het nieuws over het gerechtelijk onderzoek net zoals anderen gisteren om 19 uur via de pers vernomen. Ik ben nog niet gehoord”, klinkt het. “Ik heb een onvoorwaardelijk vertrouwen in het gerecht en dus in de afloop”, voegt Meeuws er nog aan toe.

Volgens SP.A-voorzitter John Crombez is het niet duidelijk waarover de beschuldigingen tegen Tom Meeuws gaan en is er dus ook geen reden hem aan de kant te zetten. “Zolang we niets weten, kunnen we niets zeggen”, zegt Crombez aan VTM. “Plots is er het bericht van een onderzoek waar we niets van weten. En aangezien we van niets weten, kan hij blijven staan, dat is logisch.

Aan VRT zei Crombez dan weer dat de beschuldigingen aan het adres van Meeuws een illustratie zijn van het feit dat de verkiezingscampagne vanaf het begin zeer vuil is en op de man wordt gespeeld. “Dit neemt proporties aan die vreemd zijn, maar die we ook niet kunnen inschatten omdat degene tegen wie een onderzoek loopt daar niet van op de hoogte is.”

“De zaken waarvan Meeuws verdacht wordt, zijn in het verleden onderzocht door De Lijn en er is daarover een schikking getroffen. De voorzitter van de raad van bestuur van De Lijn, Marc Descheemaecker van N-VA, zegt dat het ook over andere dingen gaat, maar wij hebben daar allemaal geen informatie over, dus wij kunnen niet meer zeggen”, aldus Crombez.

De SP.A-voorzitter spreekt van een beschadigingsoperatie. “Ik heb een paar maanden geleden voorspeld dat dit de vuilste campagne gaat worden die we ooit gekend hebben. De campagne is al bezig en vanaf het prille begin is ze zeer vuil”, aldus Crombez. Zit de N-VA dan achter die operatie? “Iedereen die mij hierover aanspreekt zegt twee dingen: het is niet correct dat degene over wie het gaat van niks weet en diegene die gelooft dat het niet georkestreerd is door de N-VA is goedgelovig”