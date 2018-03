Gewapende mannen ontvoeren burgemeester van Tripoli

De burgemeester van Tripoli is woensdagnacht door een onbekende gewapende groep uit zijn woning ontvoerd. Gewapende mannen bestormden het huis van Hassan Abulraouf Beitelmal, burgemeester van de Libische hoofdstad sinds augustus 2015, en namen hem mee naar een onbekende bestemming. De gemeenteraad riep de internationaal erkende regering van Nationale Eenheid (GNA) in Tripoli op al het nodige te doen om hem terug vrij te krijgen.

De gemeenteraad heeft uit protest tegen de ontvoering inmiddels al haar werkzaamheden opgeschort.

Sinds de val van kolonel Moammar Kadhafi in 2011 wordt Libië gecontroleerd door zwaarbewapende milities en twee politieke machten, de internationaal erkende Government of National Accord (GNA) onder leiding van premier Fayez al-Serraj, en in het oosten van het land door veldmaarschalk Khalifa Haftar, een oud-gediende uit het tijdperk van Kadhafi.

De veiligheid in de hoofdstad is enigszins verbeterd nadat loyale milities van de GNA erin slaagden rivaliserende groepen buiten te werken. Maar ontvoeringen blijven dagelijkse kost.