Meisje van 14 aangerand door de man die haar troostte na eerdere verkrachting

Voor de correctionele rechtbank van Mechelen zijn twee mannen verschenen die hetzelfde meisje hebben verkracht of aangerand. De twee kennen elkaar niet, beide verhalen kwamen pas aan het licht toen het 14-jarige meisje een buitenbaarmoederlijke zwangerschap had. Tegen de mannen werd een probatiestraf van 18 of 12 maanden gevorderd.

De feiten kwamen aan het licht toen het veertienjarige meisje naar het ziekenhuis werd gebracht met een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Ze had twee dagen voordien aan haar vader verteld dat ze seks had gehad met de 31-jarige Kenny D. Het meisje wilde niet echt seks maar durfde hem niks te weigeren uit verliefdheid.

Hij was haar vertrouwenspersoon geworden nadat ze was verkracht door de 26-jarige Kenny VD. Toen was ze slechts dertien jaar. Ook die seks was niet volledig zonder haar toestemming gebeurd, maar een meisje van dertien kan nog geen toestemming geven. Die feiten worden dus beschouwd als verkrachting. Omdat ze ten tijde van de feiten met Kenny D. wel al veertien was, worden die feiten dan weer als aanranding van de eerbaarheid beschouwd.

De verdediging van Kenny D. meent dat het meisje zelf avances maakte en zijn cliënt dus niet volledig schuldig is. “Ze waren verliefd, zij wilde het ook”, klonk het, waarop rechter Suzy Van Hoonacker zeer boos werd. “Uw cliënt misbruikt een minderjarig kind en gebruikt dan nog niet eens een voorbehoedsmiddel, waardoor het meisje een zeer zware tijd heeft moeten doorstaan”, zei ze. “Ze had een eileider kunnen kwijt zijn door die buitenbaarmoederlijke zwangerschap, en ze was slechts veertien.”

De vader van het meisje vroeg een schadevergoeding in naam van de ouders en het meisje zelf. Hij vroeg ook een contactverbod voor Kenny VD, omdat die tijdens een ontmoeting in mei 2017 tegen de vader had gezegd: “Ik kom er mee weg, ik loop nog steeds vrij rond.”

Voor Kenny VD. vroeg het parket 18 maanden met strikte probatievoorwaarden, voor Kenny D. 12 maanden eveneens met voorwaarden.