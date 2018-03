Dochter van Russisch ex-spion Skripal “vecht niet langer voor haar leven” na vergiftiging

Yulia Skripal, de dochter van de Russische ex-spion Sergej Skripal, is aan de beterhand. Dat meldt het Britse ziekenhuis waar de 33-jarige vrouw werd opgenomen nadat zijzelf en haar vader vergiftigd werden door zenuwgas.

“De gezondheid van Yulia Skripal gaat er snel op vooruit”, klinkt het. “Haar toestand is niet meer kritiek. Ze vecht niet meer voor haar leven. Ze reageert goed op de behandeling.” Over de toestand van haar vader werd nog niet gecommuniceerd.

Woensdag raakte nog beken dat de vergiftiging wellicht plaatshad aan de voordeur van het huis waar Skripal woont. Tot die conclusie kwamen de speurders nadat ze daar de hoogste concentratie van het zenuwgif hadden gevonden.

Bewusteloos op bank

De aanslag met zenuwgas op Sergej Skripal (66) op zondag 4 maart vond plaats in Salisbury. Skripal en zijn dochter Joelia (33) werden daar toen bewusteloos op een bank aangetroffen. Ze werden opgenomen in het ziekenhuis met vergiftigingsverschijnselen. Ze vechten nog steeds voor hun leven. Na de aanslag dienden in totaal 21 mensen verzorgd te worden.

Skripal was ooit de topman van de Russische militaire geheime dienst GRU en werd in Rusland veroordeeld als Brits spion, en in 2010 vrijgelaten bij een gevangenenruil.

Relaties op scherp

De moordpoging heeft de voorbije weken de relaties tussen het Verenigd Koninkrijk (en bij uitbreiding de rest van West-Europa en de VS) en Rusland op scherp gesteld. De Britten zeggen namelijk dat het Kremlin achter de gifaanval zit. Rusland ontkent echter en zegt zelfs dat de Britse geheime dienst zélf betrokken is bij de vergiftiging.

Meerdere Europese landen en de VS hebben intussen Russische diplomaten hun land uitgezet als reactie op de moordpoging. Rusland zegt daarop te zullen reageren.