Vier agenten onwel en naar het ziekenhuis: cellencomplex van Brusselse politie gesloten

Archiefbeeld. De gebouwen van de federale politie in de Koningstraat in Brussel. Foto: BELGA

Brussel - Het cellencomplex van de politiezone Brussel-Elsene, in het gebouw van de federale politie in de Koningsstraat, is tijdelijk gesloten nadat vier agenten er dinsdag onwel werden. Ze hadden irritaties aan de ogen en last aan hun luchtwegen. De vier agenten zijn voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Drie van hen zijn nog steeds arbeidsongeschikt. “We onderzoeken momenteel wat daar is gebeurd. Het complex blijft nog dicht tot april”, aldus woordvoerder Olivier Slosse.

Nadat vier agenten dinsdag onwel werden, is het cellencomplex van de politie zone Brussel-Elsene uit voorzorg gesloten. De agenten moesten naar het ziekenhuis, ze hadden irritaties aan de ogen en last aan de luchtwegen. “Ze mochten na verzorging naar huis, één van die agenten is al terug aan het werk, de andere drie zitten nog thuis”, aldus Slosse. “Er zaten op het moment van incident zeven mensen in het complex die van hun vrijheid beroofd waren, die hadden geen medische zorgen nodig.”

Om de sluiting op te vangen werd de oude ‘amigo’, waar mensen tijdelijk verblijven als ze aangehouden zijn tot alle papierwerk in orde is, in het hoofdcommissariaat tijdelijk terug bemand geopend.

Naar de oorzaak van het incident is het voorlopig gissen. “We zijn een aantal tests aan het uitvoeren, we houden alle pistes open. Van gemengde kuisproducten tot een opgedroogde sifon ergens die riool-walmen binnen heeft gelaten. Het kan van alles zijn”, aldus nog Slosse.