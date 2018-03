Man bedreigt passagiers op Gentse bus met een mes en blijkt ook geweer bij zich te hebben

Gent - In Gent heeft de politie woensdagnamiddag een 42-jarige man opgepakt die busreizigers had bedreigd met een mes. Achteraf bleek hij ook in het bezit van een jachtwapen met afgezaagde tweeloop. Dat meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen, dat de aanstelling van een psychiater vraagt.

De politie werd woensdagnamiddag opgeroepen naar de Kapiteinstraat in Gent. “Op een bus van De Lijn zou een man passagiers bedreigen met een mes en hij zou ook een vuurwapen bij zich hebben”, meldt het parket. “Ter hoogte van de Kwikstaartlaan was de man van de bus gestapt en te voet richting Evergemsesteenweg gewandeld. Hij was gewapend de hal van het appartementsgebouw waar zijn vriendin verblijft, binnengestapt.”

De man werd door de politie aangetroffen in de traphal. “De politie maande hem aan zich over te geven. Hij trachtte nog te vluchten en sprong van de eerste verdieping naar de tussenverdieping. De politie kon hem echter staande houden. De man verweerde zich heftig bij zijn arrestatie waardoor een politieman gewond raakte. Het vuurwapen, een jachtwapen met afgezaagde tweeloop, werd aangetroffen in de hal op de tweede verdieping. De man had ook een breekmes bij zich”, zegt parketwoordvoerster Caroline Jonckers.

Het gaat om een 42-jarige man uit Eeklo. Hij wordt voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Het parket vraagt zijn aanhouding en wil de aanstelling van een gerechtspsychiater.