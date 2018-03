Verser kan het niet: Sonja (55) kweekt haar eigen aardappelen om er frietjes van te maken

Mechelen -

Sonja Van de Vliet (55) is een relatief nieuwe naam in het frituristenwereldje. In de garage van haar woning in Mechelen-Zuid baat ze sinds 2015 Frituur Eigen Kweek uit. Opmerkelijk: ze doet dat met de aardappelen die vader Eduard (77) en zoon Jordy (23) uit de achtergelegen velden halen.