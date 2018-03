Na 70 jaar: stewardessen uit Hong Kong mogen nu ook een broek dragen

De Hongkongse luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific stapt af van haar 70 jaar oude regel dat vrouwelijke personeelsleden een rok moeten dragen. De dames zullen - wel ten vroegste binnen drie jaar - ook in een broek mogen gaan werken. De vakbond voor cabinepersoneel dwong de versoepeling zopas af.

“We appreciëren dat de maatschappij ons een optie geeft in de keuze van de uniformen”, aldus vakbondsvrouw Pauline Mak. Ze wijst erop dat de beslissing ook extra bescherming biedt, bijvoorbeeld tegen seksuele intimidatie.

Stewardessen hadden geklaagd over de verplichting om korte rokken te dragen. Ze ondervinden er hinder van wanneer ze handbagage van passagiers in de compartimenten boven de zetels steken, of wanneer ze het openbaar vervoer nemen van en naar het werk.

De luchtvaartmaatschappij bevestigt dat ze de uniformen herbekijkt van de personeelsleden van Cathay Pacific en filiaal Cathay Dragon. “We vinden dat het belangrijk is onze klanten meer keuze te bieden, en hetzelfde geldt voor onze collega’s”, aldus de maatschappij.

De broek zal worden ingevoerd bij de volgende vernieuwing van de uniformen, ten vroegste binnen drie jaar.