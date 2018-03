Herman Van Holsbeeck over Coucke, zijn toekomst en… de titel: “Systeem speelt eindelijk eens in ons voordeel”

Titelverdediger Anderlecht begint zondagavond om 18u aan PO1 met een thuiswedstrijd tegen AA Gent. Zeker niet als titelfavoriet maar ook niet als geslagen hond. Manager Herman Van Holsbeeck acht paars-wit niet kansloos in de strijd om de titel.

Meneer Van Holsbeeck, was het noodzakelijk om vlak voor de play-offs nog eens een update te krijgen over de arbitrage en de videoref?

“Wel, ik heb de statistieken gezien en de VAR heeft de arbitrage in zijn totaliteit verbeterd. Als je het aantal goeie beslissingen bekijkt, weet je dat het een goeie zaak is. Zeker voor Play-off 1, waar we voor de Champions League spelen en er dus 25 miljoen op het spel staat. Er zit wel wat druk. Dus het is een heel heel goed idee om in elke match de VAR in te zetten.

Hoe begint u aan de play-offs? In welke sfeer?

“De laatste weken van de competitie heeft onze ploeg weer wat kleur gekregen. Negen op negen gepakt, tweede geworden en het systeem van de play-offs speelt voor een keer in ons voordeel. Twaalf punten achterstand worden er nu maar zes. Voor mij persoonlijk: ik weet dat het begin van de play-offs heel belangrijk is. We hebben twee thuismatchen en een verplaatsing. Als we nog een kans willen maken op een 35ste titel, dan moeten we minimum zeven op negen pakken. En daarvan best ook drie punten tegen Brugge op de derde speeldag. We mogen alleszins geen misstappen begaan want nu spelen we voor drie punten. In de competitie kan je dan nog zeggen: “Ah, geen probleem, we speelden voor anderhalf punt.”

Hans Vanaken zei: “Anderlecht weet hoe het kampioen moet worden via play-offs, dat verontrust me een beetje.”

“In mijn 15 jaar zijn we vaak kampioen of vicekampioen geweest. We kennen de druk. Wat jammer is, is dat we enkele sleutelspelers missen. Zoals Kara, die we enorm missen. We beginnen de play-offs ook zonder Trebel, Appiah en anderen. We kunnen niet zeggen dat we met onze beste ploeg aan de beslissende fase van de competitie beginnen. Maar we hebben geen excuses als we de titel niet pakken. Elk jaar is het de bedoeling om kampioen te worden. Brugge heeft goeie ploeg, maar play-offs blijven iets raars. Standard had ooit een uitzonderlijke ploeg maar verloor op de eerste speeldag en we maakten acht punten goed en werden kampioen.”

Hebt u er zin in?

“De spelers zijn goed en gemotiveerd. Ze weten dat als ze kampioen willen worden, ze voor elke vierkante meter moeten knokken. Het probleem is, voor de trainer vooral, dat we drie dagen voor de match onze internationals pas terug zien. Dus Hein en zijn staf hebben drie dagen om de play-offs voor te bereiden. Niet ideaal. Maar dat is al jaren zo en dus ook niet echt een excuus.”

Worden het voor U speciale play-offs?

“Het gaat anders zijn. Vijftien jaar lang heb ik die stresserende en soms moeilijke momenten samen met de voorzitter beleefd. Vanaf zondag zal dat met de nieuwe voorzitter zijn. Ik ben alleszins heel tevreden dat de verkoop nu volledig achter de rug is. En dat de patron de teugels in handen kan nemen. Nu zullen we snel weten waar hij met de club naartoe wil, en ook met mij.

Ben je door heel die situatie nu meer ontspannen?

“Neen, dat niet. Die play-offs is het einde van mijn vijftiende seizoen, dat heel moeilijk was. Op een gegeven moment leek niks meer goed aan Anderlecht. Maar we beginnen de play-offs nu op de tweede plaats. Ik ben kalm maar nu de play-offs beginnen toch weer wat nerveuzer.”

Het volledig afsluiten van de verkoop, heeft dat een positieve invloed op Anderlecht momenteel?

“Ik denk vooral dat we de laatste drie maanden - de verkoop was 22 december, we zijn nu eind maart - een schip zonder kapitein waren. Zeker de laatste maand. Ik ben tevreden voor heel de club dat eindelijk de nieuwe voorzitter eraan kan beginnen en instructies kan geven.”

Herman gaat x of y doen, zeggen ze. Enig idee?

“Ik ben onder contract bij Anderlecht en ik wacht vol ongeduld op de gesprekken met de nieuwe voorzitter om te kijken wat mijn toekomst is.”

Luc Devroe wordt aangekondigd als uw opvolger.

“Men kondigt Luc Devroe aan maar je moet eerst kijken hoe het organigram eruit zal zien. Ik ben al vijftien jaar de CEO dus we gaan eerst een gesprek hebben. Wanneer? Dat zal afhangen van Marc Coucke. Als je een club koopt voor niet weinig geld, is hij het die beslist, en ook beslist wanneer gesprekken plaatsvinden.”

Je was verbonden aan Roger Vanden Stock?

“Ik heb altijd gezegd dat ik met Roger Vanden Stock dertig juni 2020 wou stoppen. We zijn nu maart 2018. Dus ik heb nog een contract bij Anderlecht en ik blijf tot de laatste dag.

Het is amusant hoe er over uw toekomst wordt gespeculeerd?

“Ik zal u eerlijk zeggen: ik ben daar nu niet mee bezig. Ik ben vooral bezig met Anderlecht. Ik denk dat het eerst voor mij belangrijk is om te kijken welke toekomst er voor mij bij Anderlecht nog ligt, en dat kan alleen maar op een constructieve manier samen met de nieuwe voorzitter.”

Samenwerken met Luc Devroe, hoe staat u daar tegenover?

“Ik heb indertijd Luc naar Anderlecht proberen halen als hoofd van de scouting. Maar bon, ik ben directeur-generaal van Anderlecht. Dus ik denk dat het logisch is dat men eerst met de directeur-generaal van Anderlecht een gesprek heeft. En dat we dan als volwassen mensen gaan kijken hoe we gaan functioneren.”