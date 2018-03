Vrouw getuigt over zware stalking door pervert: "Hij stuurde heel vulgaire sms'jes, hij bestookte zijn slachtoffers met zijn seksuele fantasieën"

Genk - Een 32-jarige Genkenaar moest zich donderdag verantwoorden voor de Hasseltse rechtbank omdat hij 32 vrouwen met allerhande seksueel getinte berichten stalkte. Hij riskeert een celstraf van tweeënhalf jaar.

De daden van de man gooide het leven van heel wat slachtoffers overhoop. Eén van hen getuigt anoniem. "Hij stuurde heel vulgaire sms'jes", zegt de vrouw. "Hij gaf ook het gevoel dat hij me kende, terwijl ik hem totaal niet ken. Sommige slachtoffers kenden hem wél."

De man zou ook heel wat nachtelijke telefoontjes gepleegd hebben. De stalking vond plaats van november 2015 tot mei 2016. Hij bestookte tientallen vrouwen. De meeste slachtoffers vond hij willekeurig. Zo vond hij bijvoorbeeld gsm-nummers van vrouwen in de gsm van zijn vriendin of zocht hij naar persoonlijke gegevens van vrouwen via zoekertjessites.

In totaal dienden 32 vrouwen een klacht in, maar volgens de vrouw die anoniem getuigt, kunnen het er mogelijk nog meer zijn, maar durft niet iedereen klacht in te dienen. Net daarom doet ze haar verhaal (de volledige getuigenis kan u bekijken in de video bovenaan, red.)

De dader zelf zegt dat hij "handelde onder invloed van drugs".