Hele familie weggevaagd na crash van klif, jongen die beroemd werd door virale foto nog vermist

Vijf leden van eenzelfde familie zijn allemaal om het leven gekomen nadat hun wagen van de weg raakte en neerstortte in een klif. En die dodentol kan nog oplopen. Volgens de autoriteiten zaten ook de 3 andere kinderen van het koppel in de wagen. Onder hen ook een jongen van 15 die bekend raakte door een virale foto.

De auto stortte neer vlakbij Mendocino, in het noorden van de Amerikaanse staat Californië. De familie reed met een SUV op de Pacific Coast Highway, maar raakte om een nog onbekende reden van de weg af kwam tientallen meters lager op de rotsige kustlijn en in de oceaan terecht. Het ongeval werd pas opgemerkt nadat een voorbijganger de SUV beneden aan de klif zag liggen en de hulpdiensten contacteerde.

Slachtoffers zijn Jennifer (38) en Sarah Hart (38) en hun kinderen Martin (19), Abigail (14) en Jeremiah (14). Maar ook Devonte (15), Hannah (16) en Sierra (12) zouden in de auto hebben gezeten op het moment van de crash. Hun lichamen werden echter nog niet gevonden. Omdat de weersomstandigheden het niet toelieten, kon er nog niet intensief gezocht worden naar de 3 vermiste kinderen. Woensdag kon eindelijk wél een zoektocht op poten gezet worden. Voorlopig nog zonder succes.

Geen gordel

De 2 vrouwen hadden hun gordel aan en werden in de auto gevonden. De drie gevonden kinderen bleken geen gordel te hebben aangehad op het moment van de crash en werden uit de wagen gevonden. Vermoedelijk droegen ook de 3 vermiste kinderen geen gordel.

Virale foto

De vermiste Devonte werd in 2014 beroemd nadat hij gefotografeerd werd toen hij in de armen viel van een blanke agent, in Portland (Oregon). Dat beeld werd gemaakt toen de familie mee op een betoging was nadat de 18-jarige zwarte Michael Brown werd doodgeschoten door de politie, maar de politieman werd vrijgesproken. De familie woonde aanvankelijk in West Linn maar verhuisde daarna naar Woodland om te ontsnappen aan de grote media-aandacht rond hun zoon.

