Nicolas (21) overlijdt tijdens fietstocht met vader: “Hij had nog nooit gezondheidsproblemen gehad”

Ardooie - Een banale mountainbiketocht met zijn vader liep afgelopen weekend fataal af voor Nicolas Haspeslagh (21) uit Ardooie. Diep in een bos in de Ardennen werd de student plots onwel. Vader Xavier probeerde hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

Het dramatische voorval gebeurde zondag tussen Daverdisse en Porcheresse, in de provincie Luxemburg. Xavier Haspeslagh, zoon van Ardo-stichter Edouard Haspeslagh en zelf bestuurslid bij het bekende diepvriesgroentenbedrijf, was met zijn vrouw en jongste zoon Nicolas (21) naar de Ardennen getrokken.

Terwijl mama Christine Bou-ckaert in het huisje bleef dat het gezin daar heeft, maakten Xavier en Nicolas een mountainbiketocht. Ze waren rond de middag midden in een bos toen het plots verschrikkelijk mis liep.

“Het gebeurde kort nadat ze even waren gestopt”, vertelt Louis Haspeslagh (25), de oudere broer van Nicolas.

“Nicolas had zes weken geleden zijn schouder gebroken en mijn vader had hem gevraagd of hij geen last had. Alles verliep goed, zei hij. Maar een tijdje later zag mijn vader Nicolas plots stilstaan. Hij reed hem voorbij en toen hij achterom keek, zag hij Nicolas vallen.”

Xavier schoot zijn zoon meteen te hulp. Het was snel duidelijk dat er iets ernstigs aan de hand was.

Omdat geen van beiden een telefoon bij zich had, startte Xavier met reanimeren. Intussen riep hij om hulp in de hoop dat iemand hem in het bos zou horen.

Pas na uur in ziekenhuis

“Na een kwartier kwam een vrouw voorbij”, zegt Louis. “Zij verwittigde de hulpdiensten. Er kwamen een ambulance en zelfs een helikopter ter plaatse, maar het duurde een uur voor Nicolas in het ziekenhuis was.”

In Luik, op meer dan 80 kilometer van Daverdisse, kon voor Nicolas geen hulp meer baten.

Na een autopsie werd duidelijk dat de jonge Ardooienaar stierf door een hartfalen, wellicht een hartstilstand.

“We begrijpen het ook niet, hij had nog nooit gezondheidsproblemen gehad”, zegt Louis.

“Bovendien had hij na zijn schouderbreuk zes weken gerust. De dokter had hem toestemming gegeven om weer te sporten. Hij was rustig aan het fietsen en voelde zich goed voor het gebeurde.”

Vrolijk en levenslustig

Nicolas laat naast zijn ouders en broer Louis ook zus Justine en zijn vriendin Camille Polfliet verweesd achter.

De levenslustige jongen was laatstejaarsstudent aan de Hogeschool-Universiteit Brussel, waar hij Handelswetenschappen studeerde. Hij zat op kot in Leuven. “Het was een grote, brede kerel, een en al spier”, zegt Louis.

“Sportief ook, vroeger voetbalde hij nog bij KVC Ardooie. Het was een vrolijke gast, vol levensvreugde. Hij had veel vrienden.”

Nicolas was lid van de Hubertus Vereniging Vlaanderen. Hij leidde ook het presidium van studentenclub Moeder Izegemse in Leuven. In zijn jongere jaren liep hij school in het Sint-Barbaracollege in Gent.

De uitvaartplechtigheid vindt komende zaterdag, 31 maart, plaats om 11 uur in de Sint-Martinuskerk in Ardooie.