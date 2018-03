Na jarenlang speurwerk: archeologen stoten op graf van rijkste piratenkapitein ooit

Hij lag driehonderd jaar goed verborgen, maar archeologen hebben eindelijk het graf gevonden van kapitein “Black Sam” Bellamy, vermoedelijk de rijkste piraat ooit. Om helemaal zeker te zijn, wordt zijn DNA wordt momenteel vergeleken met dat van een afstammeling.

Het lichaam van Bellamy maakt deel uit van een massagraf, het grootste van de Verenigde Staten, waar zich liefst meer dan honderd lichamen bevinden. Allemaal slachtoffers de Whydah Gally, het piratenschip dat in 1717 is gezonken. Het schip, dat overigens ongeveer vier ton zilver en goud aan boord had, werd al in 1984 teruggevonden. Maar de vele slachtoffers zijn al die jaren spoorloos gebleven. Tot nu. “Het is heilige grond”, zegt Casey Sherman, die het Whydah-onderzoek leidt. “We leren bijna elke dag bij over wat er driehonderd jaar geleden gebeurd is.”

Waar het massagraf zich precies situeert, wil Sherman niet kwijt. Al is het intussen duidelijk dat het zich in een afgelegen gebied bevindt, ter hoogte van de buitenste kaap van het Amerikaanse schiereiland Cape Cod (Massachusetts, VS).

Zachtaardig

Eén van de gevonden lichamen is dus dat van Bellamy, die amper 28 jaar was toen hij om het leven kwam. De man werd in 1689 geboren in het Engelse Devon, maar verhuisde in 1715 naar Massachusetts in de VS. Hij stond gekend om zijn opvallend figuur, kwam altijd net voor de dag en liep steeds mooi gekleed. Sommigen noemden hem zelfs de ‘Robin Hood van de zee’. Hij probeerde namelijk steeds conflict te vermijden tijdens zijn ontmoetingen met nietsvermoedende verkopers.

Foto: ISOPIX

Toch wist hij met de Whydah op amper een jaar tijd zo’n 54 schepen te overvallen en kon hij een buit verzamelen die vandaag volgens het zakenblad Forbes zo’n 100 miljoen euro waard zou zijn. Ondanks die ongelooflijke prestatie, stond hij bekend als de “Prins der Piraten”, “wegens zijn zachtaardige maar strenge karakter. Bovendien was hij in staat om potentieel gewelddadige situaties te ontmijnen”, zegt Sherman. Zijn lichaamsresten worden momenteel vergeleken met het DNA van een afstammeling, die nog steeds in Engeland woont.

Pistool

Rond zijn stoffelijk overschot vonden de onderzoekers een gigantisch web van spullen en wapens. “Een echte tijdscapsule, allemaal heel erg spannend”, zegt archeoloog Chris Macort. Hoewel die overblijfselen ook kunnen toebehoren aan één van de veertig ongeïdentificeerde zeilers, zijn de onderzoekers er zeker van dat ze bij Bellamy horen. “We hebben onder meer een sierlijk pistool gevonden dat in lint gewikkeld was. Heel duur, en dus vermoedelijk van de kapitein”, zegt Macort.

Van zodra het DNA-onderzoek rond is, hopen de onderzoekers de stoffelijke overschotten naar zijn laatste rustplaats in Engeland te kunnen brengen.