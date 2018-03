VIDEO. Ook New York valt voor de bloemen van 'Picasso van de bloemsierkunst'

Sint-Niklaas - Bloemenkunstenaar Daniël Ost maakt nu ook furore op de wereldvermaarde Orchid Show van New York. De zestiende editie van de prestigieuze Orchid Show, te zien in de New York Botanical Gardens, zet Daniël Ost,in de kijker.

Geen toeval want Ost, de enige buitenlander ooit die de kans kreeg te exposeren in de vertrekken van de Japanse keizer, is de bekendste bloemenkunstenaar ter wereld. Hij wordt wel eens de Picasso van de bloemsierkunst genoemd. Eigen aan Daniël Ost koos hij ook in New York voor een heel persoonlijke toets. “Ik zag deze kans als een uitdaging. De collectie hier aanwezig is al behoorlijk indrukwekkend. Ik wil hier de eigenheid van orchideeën benadrukken”, motiveert de kunstenaar vanuit New York.