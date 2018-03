Rusland slaat terug: 60 Amerikaanse diplomaten het land uitgezet, ook consulaat moet deuren sluiten

Rusland gaat 60 Amerikaanse diplomaten het land uitzetten. Daarmee reageert het Kremlin op de eerdere beslissing van de VS dat evenveel Russische diplomaten het Amerikaanse grondgebied moesten verlaten. Die maatregel werd genomen in de nasleep van de vergiftiging van ex-spion Sergej Skripal.

Naast de uitzetting van de diplomaten heeft Rusland ook beslist dat het Amerikaanse consulaat in Sint-Petersburg de deuren zal moeten sluiten. Dat meldt de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov.

Lavrov Foto: AFP

De VS besliste vorige week om de diplomaten het land uit te zetten uit solidariteit met het Verenigd Koninkrijk. Dat land had een hele hoop maatregelen genomen tegen Rusland na de moordpoging op ex-spion Sergej Skripal. Die moordpoging heeft de relaties tussen het Verenigd Koninkrijk (en bij uitbreiding de rest van West-Europa en de VS) en Rusland op scherp gesteld. Meerdere Europese landen en de VS hebben intussen Russische diplomaten hun land uitgezet als reactie op de moordpoging.

Ook België besliste begin deze week om één Russische diplomaat het land uit te zetten. Rusland gaf aan ‘daarop te zullen reageren’.

Dubbelspion

Aanleiding voor het uitwijzen van de diplomaten is dus de vergiftiging van de Russische dubbelspion Sergei Skripal (66) en zijn dochter Joelia (33) met zenuwgas in het Britse Salisbury begin maart. Zij werden bewusteloos op een bank aangetroffen en vechten nog altijd voor hun leven in het ziekenhuis. De vergiftiging vond wellicht plaats aan de voordeur van de woning van Skripal.

Rusland ontkent iedere betrokkenheid. Joelia is intussen niet meer in kritieke toestand. Over de toestand van Sergej Skripal is voorlopig geen ander nieuws bekend dan dat hij voor zijn leven vecht.