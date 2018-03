Medewerker slaakt noodkreet over einde van winteropvang daklozen: “Ze zijn hun meest basis mensenrecht kwijt”

Antwerpen - In Antwerpen eindigt dit weekend de winterwerking van de daklozenopvang. Volgens een medewerker van uitbater CAW, die anoniem wenst te blijven, zal dat echter voor heel wat kwetsbare personen tot problemen leiden omdat de voorbije weken de wintercapaciteit vaak nog volledig werd benut.

Tijdens de winterwerking van de nachtopvang voor daklozen wordt de vaste capaciteit verhoogd van 33 naar maximaal 80 bedden en zijn er bijkomende afdelingen voor mensen zonder papieren en gezinnen. Volgens een CAW-medewerker krijgen er nu al mensen weigeringen te horen omdat de capaciteit weer ingeperkt wordt. “Het gaat hier zonder twijfel om erg kwetsbare profielen”, aldus de medewerker. “Mensen die de vraag stellen naar opvang, die hun netwerk hebben uitgeput, die vaak mentale of zware psychische problemen hebben, medische problematieken, waarvoor alle toegangspoorten al reeds geblokkeerd zijn, zijn op dit moment ook hun meest basis mensenrecht kwijt: bed, bad en brood.” De medewerker stelt ook dat het Antwerpse OCMW doof blijft voor de vraag om capaciteitsuitbreiding.

Antwerps OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) werpt op dat Antwerpen de enige stad is met permanente noodopvang en er voldoende middelen worden voorzien voor een goede werking. “Tijdens de winterwerking is niemand geweigerd”, zegt hij. “Het is wel zo dat op het einde van de winterwerking wordt gevraagd om alle opties samen met de hulpverlening opnieuw te bekijken. Dat gaat van opvang bij familie of vrienden tot het actief op zoek gaan naar een eigen woonst. Het is niet aanvaardbaar dat mensen de noodopvang gaan beschouwen als een permanente opvang en geen hulptrajecten aanvaarden.” Iedereen wordt daarbij begeleid en de meest kwetsbaren zullen steeds een bed krijgen, aldus nog Duchateau, die de anonimiteit van de klager betreurt en meent dat er binnen CAW ook heel andere stemmen te horen zijn.