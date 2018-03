Onze liniecoaches zien maar één obstakel voor Club Brugge: “Alleen Teo zal bepalen of Anderlecht nog meedoet voor de titel”

Vrijdag start in Luik PO1. Hoezo, gaan zitten voor die altijd sensationele beslissende tien speeldagen? “AA Gent springt nog over Charleroi, voorts verandert er niets”, geloven Jan ­Ceulemans, Eddy Snelders, Geert De Vlieger en Eric Van Meir. Club Brugge kampioen dus, zo simpel zou het deze keer zijn. Hoewel: als Teo blijft scoren en als blauw-zwart een slechte start neemt, worden die play-offs na drie speel­dagen alweer adembenemend. Dan toch ‘fasten seatbelts’ voor de ongezouten mening van onze liniecoaches over de top zes.