De strijd om de Marollen: “We zijn onze volkswijk kwijt aan les milliardaires et les touristes”

Er staat nog stoemp saucisse op de menukaart. En hier en daar weerklinkt een verdwaald woord dialect. Maar de geest van de Marollen gaat stilaan verloren. Dat ­vrezen de bewoners toch. Daarom protesteren ze tegen een miljoeneninvestering van de stad Brussel in de nu befaamde en ooit beruchte volkswijk. Een petitie leverde al meer dan zesduizend handtekeningen op. “Ach joeng, ik denk dat het feitelijk al te laat is. We zijn de Marollen kwijt aan les milliardaires et les touristes.”