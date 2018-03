VIDEO. Maandenlang met engelengeduld één voor één geplaatst, maar binnenkort opnieuw verwijderd

Ieper - De laatste beeldjes van de 600.000 werden donderdag in de Palingbeek geplaatst voor het beeldende kunstproject ‘ComingWorldRememberMe’.

“Dit is de allerbelangrijkste realisatie van de herdenking 2014-2018 naar inspanning en inhoud”, zegt gedeputeerde Guido Decorte (CD&V). “De cijfers zijn indrukwekkend: meer dan 170.000 deelnemers werkten mee aan het maken van de beeldjes, bijna 4.000 vrijwilligers hielpen met de opbouw en sjouwden 1.300.000 kilo klei. Het geheel vormt een betekenisvolle meerwaarde, die voor altijd met de Westhoek verbonden blijft.”

Volgens vzw Kunst verdwijnen de beeldjes en het oerei na 11 november. “Er was eerst wat teleurstelling bij het nieuws dat de site zou verdwijnen”, zegt woordvoerder Lieselotte Moeyaert. “Ons onthaalpaviljoen blijft open tot het einde van het jaar. Alle peters en meters krijgen de kans om zich daar na 11 november aan te melden met hun certificaat en hun beeldje te komen halen. De mobiele ateliers mogen er meerdere komen halen. Enkele musea en instellingen hebben al gevraagd om een aantal beeldjes permanent tentoon te stellen. Een fractie van de beeldjes krijgt toch een permanent: ze worden gebruikt in het ontwerp van een speelweide op dit provinciaal domein. 600.000 ‘dog tags’, identiteitsplaatjes van gesneuvelde soldaten, bevinden zich nu in een glazen sculptuur in het infopaviljoen, maar worden na 11 november verhuisd naar de sculptuur van het bronzen ei. Dat is het enige werk dat blijft staan op het domein.”

Decorte en gedeputeerde Myriam Vanlerberghe (SP.A) benadrukken dat er nog niets beslist is over de site na 11 november. “Als je de beeldjes laat liggen, vergaan ze op termijn in de grond. Als we de beeldjes willen beschermen, moeten we ervoor zorgen dat ze niet verdwijnen in de natuur. Er zijn verschillende pistes, maar we hebben nog geen keuze gemaakt.”