“We zullen weldra uit Syrië wegtrekken. Laat de anderen er nu maar voor zorgen”

“We zullen weldra uit Syrië wegtrekken”. Die verrassende uitspraak deed Amerikaans president Donald Trump donderdag tijdens een speech in Ohio. Hij voegde eraan toe dat “anderen er nu voor mogen zorgen.”

De Amerikaanse troepen zullen zich “binnenkort terugtrekken uit het land”, volgens Trump. Hij verwijst daarvoor onder andere naar het feit dat ISIS zou zijn verslagen en dat de nood er is om de eigen Amerikaanse grenzen te verdedigen.

Trump verwees ook naar het feit dat de VS al bijna 7 miljoen dollar heeft geïnvesteerd in het Midden-Oosten, onder andere om scholen te bouwen, maar dat die dan weer worden verwoest, en dat terwijl er geen budgetten zijn om bijvoorbeeld in Ohio zelf scholen op te trekken. “We bouwen een school, maar ze blazen die op. We bouwen de school opnieuw, ze hebben ze nog niet verwoest, maar ze zullen het wel doen”, zei Trump.

De uitspraken van Trump in Ohio liggen in lijn met wat hij vorige maand al eens zei: “We zijn daar voor één reden: om ISIS te pakken te krijgen en ze te doen verdwijnen, en om dan weer naar huis te gaan. We zijn daar niet voor een andere reden, en dat doel hebben we voor het grootste deel behaald.”