VN-baas waarschuwt voor nieuwe Koude Oorlog: “Situatie is in veel opzichten gelijkaardig aan toen”

VN-secretaris-generaal António Guterres waarschuwt voor een “soort nieuwe Koude Oorlog” nu de relaties tussen het Westen en Rusland onder het vriespunt zijn gezakt na de affaire-Skripal. Dat zei hij donderdag in New York, in een reactie op de vergeldingsmaatregelen van het Kremlin voor de uitwijzing van tientallen Russische diplomaten uit westerse landen.

Meer dan 25 landen, waaronder de Verenigde Staten en verschillende EU-leden hebben de afgelopen week samen meer dan 140 Russische diplomaten het land uitgezet. Ze deden dat als steunbetuiging voor Groot-Brittannië, waar begin maart de Russische ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia vergiftigd werden met Novitsjok. Omdat dat zenuwgas in Rusland wordt gemaakt, verdenkt Londen Moskou ervan achter de aanval te zitten.

Foto: Photo News

Het Kremlin slaat nu even hard terug. Rusland wijst zestig Amerikaanse diplomaten de deur en sluit het Amerikaanse consulaat in Sint-Petersburg, kondigde buitenlandminister Sergej Lavrov donderdagavond aan. De andere betrokken lidstaten, waaronder ook België, mogen zich aan gelijkaardige acties verwachten.

VN-baas Guterres is ongerust, zei hij donderdag. De situatie is “in veel opzichten gelijkaardig aan wat we tijdens de Koude Oorlog beleefd hebben”. Er zijn volgens hem “communicatiemechanismen” nodig, om escalatie te vermijden, ook als de spanningen nog zouden toenemen. Die communicatiemiddelen werden afgebouwd, “omdat de mensen dachten dat de Koude Oorlog voorbij was”, zei Guterres, maar dat was volgens hem dus onterecht.

Tussen het einde van de Tweede Wereldoorlog en de val van de Berlijnse muur in 1989 hadden Washington en Moskou een “rode telefoon”, een soort ‘hotline’ waardoor de president van beide landen elkaar snel konden spreken.