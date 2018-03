Suikerspinnen en popcorn om Bjorn (34) te helpen: “Zijn rolstoel is zijn vrijheid, we moeten een oplossing vinden”

Ieper / Langemark-Poelkapelle - Het is Bjorn Gryson (34) zijn lang leven: buitenkomen onder de mensen, onbezorgd en zelfstandig een ritje maken en tijdens de zomermaanden af en toe festivalletjes bezoeken met zijn vrienden. Maar al een klein jaar is zijn rolwagen defect. “We vinden het erg dat hij nu nog meer in zijn vrijheid wordt beperkt”, zeggen enkele ondernemers, die geld inzamelen om Bjorn weer uit zijn zetel te halen.

Bjorn had bij zijn geboorte een tekort aan zuurstof, waardoor hij niet zelfstandig kan leven en bij zijn ouders woont aan de Donkerweg in Langemark. “Hij is spastisch en moet zich verplaatsen met een elektrische rolwagen”, vertelt zijn moeder Rita Bartier (54). “Zijn rolwagen is zijn vrijheid. “Hij gaat heel graag naar buiten om uit te gaan, boodschappen te doen of gewoon een ritje te maken. Bjorn wordt ambetant van een dag thuis zitten. Hij reed de afgelopen vijf jaar meer dan 10.000 kilometer. Gevolg: de batterijen en motoren van zijn rolwagen zijn versleten.”

Herstelkosten

Daardoor zit Bjorn al een jaar regelmatig thuis. “Dat zint hem niet, want hij wil zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van ons. Hij kan wel ritjes te doen, maar de levensduur van de batterij is heel kort. Het gebeurt vaak dat we hem met de auto moeten halen, omdat hij ergens stilgevallen is. Een nieuwe rolwagen kost ongeveer 17.000 euro. Om de vijf jaar krijgen we een rolwagen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap met een budget voor herstelkosten, maar hij heeft pas recht op een nieuwe in september 2019. We hebben onlangs nieuwe batterijen gestoken, waarvoor we 500 euro moesten betalen. Dat zijn grote bedragen. Bovendien is dit slechts een lapmiddel, want de motoren zijn versleten. Die kosten 1.800 euro, en dat is zonder het installatiewerk gerekend. Het bedieningspaneel is ook kapot en kost 1.000 euro.”

Zomerbar

Met het mooi weer wil Bjorn meer en meer naar buiten. Daarom plaatste hij een oproep op zijn Facebookprofiel om voor een jaar een elektrische rolstoel te gebruiken. Nicolas Alleman en Stefanie Minsart, uitbaters van het Iepers danscafé Charlie Brown, hadden de oproep gezien. “Bjorn was vorig jaar vaste klant in onze pop-upzomerbar Le Jardin in Langemark”, vertellen ze. “We vinden het erg dat iemand met een beperking nu nog eens beperkt wordt in zijn vrijheid, zeker met de zomer voor de deur. Daarom verkopen we morgen zaterdag verse popcorn en suikerspinnen op de Ieperse Grote Markt. We hebben ook een rekeningnummer geopend voor giften. Met de opbrengst kan Bjorn hopelijk onbezorgd en zelfstandig van zijn vrijheid genieten tot hij een nieuwe rolwagen krijgt.”

“De respons op dit initiatief is enorm, ik ben heel dankbaar”, zegt Bjorn.

Giften mogen worden gestort op het rekeningnummer BE56 1030 4917 1388.