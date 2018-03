Club-voorzitter reikt collega bij Anderlecht de hand: Verhaeghe steunt Coucke als voorzitter Pro League

Aan de vooravond van de play-offs steekt Club-voorzitter Bart Verhaeghe (53) de hand uit naar kersvers Anderlecht-voorzitter Marc Coucke (53). “Ik denk dat het verstandig is dat Marc Coucke de Pro League zou leiden”, zegt Verhaeghe. “Hij heeft de goesting en de kennis om belangrijke dossiers als het tv-contract in goeie banen te leiden.”

Sportief zijn ze vanaf dit weekend elkaars grootste rivalen, maar dat weerhoudt Bart Verhaeghe er niet van de hand te reiken naar Marc Coucke. De voorzitter van Club Brugge ziet in zijn leeftijdsgenoot bij Anderlecht een geestesgenoot die zich kan inzetten voor enkele belangrijke dossiers: de hervorming van de competitie en de onderhandeling over het nieuwe tv-contract. ­Verhaeghe zou het in “het belang van het voetbal” vinden dat hij dat als voorzitter van de Pro League doet.

“Marc heeft zich nog geen kandidaat gesteld, maar ik denk dat het verstandig is dat hij het doet”, zegt Verhaeghe. ­“Anderlecht is historisch de grootste ploeg van het land en heeft altijd bestuurslui gehad die zich voor het algemeen belang hebben ingezet. Roger Vanden Stock was zo iemand en ik heb er het volste vertrouwen in dat Marc Coucke in dezelfde filosofie zal werken. Ik heb met hem gesproken en hij is er zich goed van bewust dat de verantwoordelijkheid van een voorzitter van Anderlecht anders is dan die van de voorzitter van Oostende.”

Verhaeghe hoopt dat Coucke hem steunt in zijn strijd om minder wedstrijden voor de topclubs. De play-offs afschaffen wordt moeilijk – onder meer AA Gent ligt dwars –, maar minder wedstrijden op piekmomenten en de afschaffing van de puntenhalvering zijn wel te realiseren.

“Ik denk dat het een goeie zaak is voor het Belgisch voetbal dat een relatief jonge ondernemer – en dan reken ik mezelf ook nog tot jong – zich engageert om een langetermijnvisie uit te bouwen voor een topploeg in België”, zegt Verhaeghe. “Dat gaat stichtend werken voor andere clubs, net zoals ook wij dat gedaan hebben met Club Brugge.”

Het nieuwe tv-contract is nog zo’n sleuteldossier. “Als Marc zijn kennis en goesting wil inzetten om het voetbal te helpen aan een goed tv-contract, moeten we daar blij om zijn”, zegt Verhaeghe. “Hij doet dat onbezoldigd, net zoals Mehdi Bayat zich zonder een cent te verdienen inzet voor de bond.”

Dat Coucke sportief zijn grootste concurrent is, weegt voor de Club-voorzitter minder zwaar door.

“Club en Anderlecht zullen altijd de twee grootste rivalen in het Belgisch voetbal zijn”, zegt Verhaeghe. “Dat is goed en dat hoort ook zo te zijn. Als Club Brugge zullen we ons uiterste best doen om sportief de beste te zijn op het veld. Soms zal dat lukken, soms niet.”

