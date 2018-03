Michel Preud’homme staat steeds dichter bij Standard

Ricardo Sa Pinto won de beker met Standard, maar begint vanavond tegen Charleroi toch niet stressloos aan Play-off 1. In zijn nek hijgt Michel Preud’homme (59). De Rouches leveren grote inspanningen om de ex-keeper volgend seizoen als coach naar Sclessin te halen. MPH is gecharmeerd.

Net na de bekerwinst lekte in enkele Waalse kranten dat Standard geïnteresseerd is in Michel Preud’homme. Die info kwam vanuit Luik en dat was geen toeval. Het was een test om te checken hoe hongerig de Voetbalbond was om Preud’homme straks binnen te halen als Belgisch bondscoach. De bond reageerde dat het zich niet onder druk liet zetten en dat speelt in de kaart van de Rouches. Vanuit het Duivels-kamp bleek de begeerte toch niet zo groot en Standard heeft nu meer tijd en troeven om Preud’homme binnen te halen.

Voorzitter Bruno Venanzi wil alvast heel wat financiële middelen aanwenden. Als MPH in Luik tekent, wordt hij één van de – zoniet dé – best betaalde coach in België. Preud’homme zal op Sclessin ook niet al het veldwerk voor zijn rekening moeten nemen. Standard ziet hem meer als een coach/manager naar Engels model. Eentje die de ploeg opstelt, de tactiek uitdoktert, tegenstrevers bestudeert... maar sommige trainingen overlaat aan zijn assistent/veldtrainer. Voor die functie weerklinkt hardop de naam van Emilio Ferrera die de beloften van Anderlecht zal verlaten.

Het zou het trainersleven van de controlefreak en het stresskonijn Michel Preud’homme verlichten en hem toelaten op langere termijn te werken. Bij Club Brugge was hij op een bepaald moment vermoeid en toe aan een sabbatjaar. Dat wil Standard liever vermijden. Meer nog, Preud’homme krijgt toestemming om af en toe eens naar zijn huis in Bordeaux te vliegen als hij nood heeft aan een snipperdag.

Sa Pinto kalm

Dat betekent niet dat de ex-doelman Standard niet naar zijn hand zal zetten. Preud’homme mag het transfer- en sportieve beleid (mee) uitstippelen, maar welke rol kan huidig sportief directeur Olivier Renard dan nog vertolken? Neen, Renard moet niet vertrekken. De Luikenaars hebben namelijk een plan met hem. Renard kan naar verluidt hoofd scouting worden, maar de vraag is of hij daar zelf voor openstaat.

De plannen worden dus steeds concreter en Preud’homme voelt er zeker iets voor. Het feit dat Ricardo Sa Pinto met de bekerwinst en Play-off 1 zijn vooropgestelde doelen bereikte, verandert weinig aan de intenties. De Portugees voelt dat ook wel, maar wilde er gisteren op zijn persconferentie amper op ingaan. “Geen commentaar”, aldus Sa Pinto. “Ikzelf ben kalm en praat veel met Olivier Renard en Bruno Venanzi. We zijn nu gefocust op de match tegen Charleroi.”

Hoe goed Sa Pinto het ook doet, tegen Preud’homme kan hij niet op. Geen enkele Standard-fan is gekant tegen de comeback van een icoon als MPH.