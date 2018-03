Laat die elektrische auto maar komen: dit bedrijf geeft elke werknemer een laadpaal

Gent - Iedereen een elektrische laadpaal thuis? Bij Planet Group op The Loop is het binnenkort geen sciencefiction meer, maar realiteit. Het ICT-bedrijf heeft al het grootste elektrische wagenpark van het land en wil tegen 2024 alléén nog elektrische bedrijfswagens. En dus krijgen werknemers die niet in de stad wonen, een eigen laadpaal thuis. “Op kosten van de firma.”

Elektrische wagens zijn in Vlaanderen nog voor de happy few, behalve bij het Gentse bedrijf Planet Group in de Amelia Earhartlaan. Daar rijdt tegen eind dit jaar een op de drie vaste werknemers elektrisch.

Het bedrijf heeft net vijftig elektrische bedrijfswagens gekocht, van het type BMW i3. Daarmee heeft het de grootste elektrische bedrijfsvloot van België. “Ik schrok zelf toen ik dat hoorde”, zegt CEO Sam Baro. “Andere bedrijven verklaren ons voor zot. Blijkbaar durven zij de stap nog niet te zetten. Jammer, want dit is de toekomst.”

Rake klappen

Elektrische bedrijfswagens bieden een groot fiscaal voordeel: ze zijn 120 procent aftrekbaar. Daar komt bij dat vervuilende diesel- en benzinemotoren de jongste tijd rake klappen krijgen. Zo voerde Antwerpen vorig jaar een lage-emissiezone (LEZ) in om de meest vervuilende wagens te weren. In 2020 doet Gent hetzelfde. Tegen dan moeten in de stad 162 laadpalen staan.

Toch aarzelen veel bedrijfsleiders om de stap naar elektrisch rijden te zetten. Niet alleen het forse kostenplaatje – een BMW i3 kost zowat 30.000 euro – maar ook de weerstand bij werknemers speelt daarin een rol.

Laadpaal thuis als extraatje

Dat ondervond ook Planet Group. Het ICT- en HR-bedrijf heeft zo’n vijfhonderd mensen in dienst. Onder hen veel ICT-specialisten en verpleegkundigen die naar alle hoeken van Vlaanderen worden gestuurd om bedrijven en ziekenhuizen te depanneren. Sommigen rijden 200 à 300 kilometer per dag. Niet evident met een elektrische bedrijfswagen. Zeker niet voor de mensen die buiten de stad wonen, ver weg van een laadpaal.

Maar voor hen is er dus dit extraatje: als ze het willen, installeert het bedrijf op eigen kosten een laadpaal thuis. “We installeren ook massaal laadpalen op kantoor en bij onze klanten”, zegt Baro. “Als we een mentaliteitswijziging bij onze werknemers verwachten, vergt dat ook een engagement van ons als bedrijf.”

‘Té futuristisch’

Die aanpak loont. Werknemers die de elektrische auto’s eerst ‘te klein’ of ‘te futuristisch’ vonden, gingen uiteindelijk toch voor de bijl. Meer zelfs: ze trekken nieuwe, meestal jonge mensen aan. Mannen vallen voor de technische snufjes, vrouwen sussen er hun ‘ecologische schuldgevoel’ mee.

De BMW i3 heeft een bereik van 300 kilometer. “Daarom is het voorlopig niet voor iedereen haalbaar om met een elektrische wagen te rijden”, zegt Baro. “Maar we maken ons sterk dat de levensduur van de batterijen in de toekomst fors zal stijgen. Tegen 2024 willen we alléén maar elektrische bedrijfswagens aanbieden.”