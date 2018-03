Goed nieuws voor KV Mechelen: Tainmont en Bagayoko blijven ook in 1B Achter de Kazerne voetballen

Clément Tainmont (32) en Mamadou Bagayoko (28) spelen ook volgend seizoen, in de Proximus League, voor KV Mechelen. Dat maakte KV donderdag bekend op zijn website.

Bagayoko werd in januari gehuurd van OH Leuven, maar de Ivoriaanse international wordt nu definitief overgenomen. De linksachter ontpopte zich meteen tot basisspeler en tekende een contract tot in juni 2021.

Tainmont, die in de winter overkwam van Charleroi, tekent bij voor twee seizoenen. Ook de Franse linksbuiten werd na zijn aankomst meteen een basisspeler Achter de Kazerne.