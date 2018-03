Oud-staatssecretaris Groen noemt N-VA “zwarte racisten”

Het inschrijvingssysteem voor secundaire scholen verhit de gemoederen in de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Parlement. Bij een tussenkomst van N-VA-parlementslid Liesbeth Dhaene (N-VA) verweet Bruno De Lille (Groen) haar partij “een bende zwarte racisten” te zijn. “Ik heb me meteen daarna geëxcuseerd”, zegt de oud-staatssecretaris, “maar wat N-VA wil, is een soort apartheidssysteem.